Deliberan en Mar del Plata el 45º Congreso de Agentes de Viajes

Con la presencia del Intendente Municipal Carlos Fernando Arroyo, este jueves se inauguró oficialmente el 45º Congreso de Agentes de Viajes, organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), con el apoyo de la Secretaría de Gobierno de Turismo de la Nación, la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires y el Ente Municipal de Turismo.

Las actividades se desarrollarán hasta este viernes, en instalaciones del Hotel Costa Galana de nuestra ciudad, donde se reunirán los más destacados referentes del sector en un marco de intercambio y aprendizaje con espacios de networking, talleres temáticos, conferencias y talleres de gestión sectorial. Contará con la presencia de más de 1000 participantes. En ese marco, se esperan importantes anuncios y la presencia de los principales referentes nacionales, provinciales y locales de la industria turística.

Además del jefe comunal, de la ceremonia también participaron el presidente de la Asociación de Empresas de Viajes y Turismo de Mar del Plata y sudeste, Sebastián Salvia, el titular de la Cámara Argentina de Turismo Aldo Elías, la Subsecretaria de Turismo de la provincia Martina Pikielny, el presidente de FAEVYT Gustavo Hani y el Secretario de Gobierno de Turismo, Gustavo Santos.

“En principio quiero dar la bienvenida a todos”, señaló Arroyo en el inicio de su alocución. “El agente de turismo es básicamente como un hada buena. Es un espíritu que ayuda a elegir un destino que significa –a su vez- concretar un deseo. Es una tendencia a ir a una parte, a conocer otros mundos. En el fondo, el turismo responde a un principio básico del ser humano, que es la tendencia a la universalidad. El ser humano tiende siempre a conocer, es un ser social”, agregó.

“En ese sentido, el turismo tiene una importancia muy grande. No es solamente una actividad comercial, es algo que va mucho más allá. Perfecciona el nivel de vida de las personas. Hace que ese perfeccionamiento traspase las fronteras”.

“En el caso concreto de nuestra ciudad, a veces escucho algunos mensajes de todo tipo con un cierto contenido negativo”, confirmó Arroyo. “Sin embargo, yo veo la gran oportunidad argentina. He enseñado Economía 40 años, por lo tanto conozco del tema. Podemos tener dificultades económicas, pero tenemos logros que quedarán por siempre. Ahora somos una República. Aquí se respetan las instituciones. El dólar podrá subir o bajar, pero vamos a seguir estando. No vamos a seguir estando si no tenemos una República y esto es lo que este Gobierno nos ha traído”, afirmó el intendente.

En otro tramo de su discurso, el jefe comunal aseveró: “Cuando yo asumí, una de mis primeras acciones de gobierno fue recorrer nuestro Aeropuerto y me encontré con una playa de cemento absolutamente desierta. Cuando salí de ahí me fui muy triste, por el abandono evidente. Hoy Mar del Plata tiene 15 vuelos diarios, ahora tiene conectividad. Tuve que hablar con los funcionarios correspondientes. Hemos traído más de 223 mil personas en avión en el último año, aumentando en un 80% la utilización de ese medio de transporte. Pero también ha llegado más gente en el Ferrocarril, gracias al trabajo de la Gobernadora se pudo concretar. Y también tenemos carreteras más seguras.”

“Y aquí hemos trabajando permanentemente con la presidenta del EMTUR en conjunción con provincia en la aplicación de una política de combinación entre lo público y lo privado. Y Mar del Plata tiene en ese sentido una riqueza extraordinaria. Aquí hay empresas y empresarios que realmente saben de turismo y que ponen lo mejor de sí. Y el Estado acompaña. Nosotros desde la Municipalidad y la Provincia con las playas, las rebajas arancelarias, un montón de cosas para que más argentinos pudieran gozar de las bellezas de nuestra ciudad, que –por otra parte les digo- es la mejor ciudad de Argentina. Y si tienen alguna duda, sobrevuelen el litoral marplatense y vean que el espectáculo de la cadena de Tandilla hundiéndose en el mar: es lo más maravilloso que pueda ver el ser humano”, concluyó Arroyo.

INTENSA ACTIVIDAD

Yendo al cronograma de actividades, este jueves Guillermo Oliveto presentó la conferencia “Consumo y contexto Argentina 2019 – oportunidades y desafíos estratégicos”, y el viernes 10 de mayo tendrán lugar “Los desafíos de la Argentina antes y después de las elecciones”, de Guillermo Kohan, y “Cómo construir una propuesta de valor efectiva en las agencias de viajes y turismo”, de Jonatan Loidi.

Además, se presentará un simulador de agencias de viajes para capacitar a los graduados en turismo y a los agentes de viajes que quieran incorporar nuevos nichos de trabajo dentro del área -iniciativa del Instituto de Capacitación Turística (INCATUR)-, y habrá un Laboratorio FAEVYT itinerante para mostrar y explicar el trabajo que la Federación realiza contra la venta ilegal en defensa de las agencias de viajes habilitadas.