Cristina “reventó” la Feria del Libro en la presentación de “Sinceramente”

La actual senadora y líder de Unidad Ciudadana presentó en la Feria del Libro, “Sinceramente”, la obra literaria en la que repasa sus dos mandatos presidenciales y que ya alcanzó una tirada de 150 mil ejemplares. Cristina estuvo en la sala Jorge Luis Borges, que tiene una capacidad para mil personas, en tanto en el patio interno de la Rural, como en la avenida de ingreso, una multitud siguió a través de pantallas gigantes su alocución.

A las 20.05. comenzó a hablar Cristina Kirchner, extendiéndose a lo largo de 45 minutos. Finalmente remarcó que “El libro intentó ser una reflexión sobre los argentinos, y sinceramente, gracias a todos y a todas”, concluyó la senadora nacional.

A las 19.58, la presidenta de la Fundación el Libro, María Teresa Carbano, presentó a la expresidenta Cristina Kirchner. El público presente aplaudió y cantó “Cristina presidenta”. Carbano indicó que la feria es un espacio para “múltiples voces”. “Recibimos con enorme satisfacción que la autora de Sinceramente haya privilegiado la feria del libro para presentar este verdadero suceso editorial, que contrasta con la difícil situación que atraviesa nuestro sector”, señaló la Presidente de la Fundación el Libro.

A las 20.05. comenzó a hablar Cristina Kirchner. “Buenas noches a todos y todas”, exclamó. Agradece a Carbano, a Boido, a los “miles y miles” que compraron el libro, y a Alberto Fernández, que le dio la idea de escribir el libro.

La segunda fila del acto de CFK también es de dirigentes de DDHH y artistas, como Pietragalla y Vicky Montenegro. Los políticos están desde la tercera fila para atrás. José Luis Gioja, Agustín Rossi, Álvarez Rodríguez, Menéndez y Gray, los que están más adelante

“La experiencia de escribir un libro es alucinante. Te permite la palabra perfecta. Originalmente el título iba a ser ‘Néstor y yo’, ‘El memorandum de entendimiento’, ‘Bien de familia’, pero después el libro fue ocurriendo“, contó la senadora.

Luego continuó con su discurso: “Me pareció que tenía que escribir cosas que les sirvieran a otros y les sirvieran a todos para reconocernos en la historia de lo que vivimos. Yo no creo en los neutrales. Para neutrales están los suizos. Los argentinos no lo somos”.

“El libro lejos de plantear peleas es una interpelación a todos, a las dirigencias políticas, sociales, sindicales, culturales, es una apelación a la sociedad”, señaló Cristina.

“Quise transmitirle a los jóvenes, que son mi gran apuesta, mi esperanza ,lo que me tocó vivir y lo que están viviendo los argentinos también. Son momentos muy difíciles“, añadió.

Este gobierno tiene mucho más planes que la del gobierno “choriplanero o planero”, expresó Cristina.

“Va a ser necesario un contrato social de todos los argentinos y todas las argentinas -agregó la presidente- un contrato social de ciudadanía responsable, que involucra a todos, desde el empresario, por un dirgente sindical, por un intelectual, por un operario, por aquellos que hoy son cooperativistas. Que el compromiso sea de todos”.

Habló luego del compromiso del estado y de los empresarios para el cambio. “No hay posibilidad de generar crecimiento económico sin mercado interno fuerte”.

Pasadas las 20.30, el público comenzó a gritar “Vamos a volver” y Cristina les respondió: “Estamos en la sala Borges, y como dijo Borges: ‘Son incorregibles'”.

Cristina recordó el casamiento con Néstor 44 años atrás, un 9 de mayo, y la gente respondió con el canto “Néstor no se murió”.

“Néstor ya está en la historia”, señaló Cristina al referirse a su marido, que es la persona a la que le dedicó el libro.

“El libro intentó ser una reflexión sobre los argentinos, y sinceramente, gracias a todos y a todas”, concluyó la senadora nacional. Cerca de las 20.40, la expresidenta dio por finalizada la presentación.

A las 20.50, luego de su discurso, la expresidente salió a saludar a los militantes que estaban afuera de la sala Jorge Luis Borges.