Alumnas de Educación Especial ocuparon la Banca 25 para discapacitados

Un grupo de alumnas pertenecientes al Instituto Superior Pablo VI, dentro del marco de la cátedra de Política y legislación de cuarto año del Profesorado de Educación Especial, concurrieron al Concejo Deliberante para pedir un Defensor Adjunto para las personas con discapacidad.

La cátedra, a cargo del Dr. Rodrigo Fidalgo, trata temas relacionados a los derechos de las personas con discapacidad y la legislación que protege los derechos de ese colectivo. Con la finalidad de proponer la temática elegida en clases, solicitaron la Banca 25, que les fue otorgada.

El docente, junto con un grupo de alumnas, especificaron que: “Nosotros pertenecemos al Pablo VI pero no venimos en representación de esta institución, si no de todas aquellas personas que vemos a diario y no pueden defenderse. Sin embargo, estamos profundamente agradecidos a las autoridades del Instituto por el permanente apoyo recibido ante esta propuesta, de parte del plantel directivo, docente y del alumnado”.

fueron el Dr. Fidalgo junto a Mónica Lence, alumna de cuarto año de la carrera, quienes representaron al resto de las alumnas que las acompañaron en el recinto y desde sus actividades diarias: "Nosotros solicitamos que al menos uno de los Defensores adjuntos del Pueblo, sea Defensor de las personas con discapacidad de manera exclusiva. Eso garantizaría la independencia y autonomía funcional, para poder ejercer las funciones establecidas por la ley sin recibir instrucciones de ninguna autoridad". Y aclararon que: "Existe el precedente de esta figura a nivel provincial en Mendoza y se está trabajando en Córdoba".

Luego de la presentación, dialogaron con “el Retrato…” y manifestaron que: “Nosotros no venimos a pedir nada para nosotros. Esta propuesta surgió dentro del aula, luego de la experiencia que las chicas fueron adquiriendo a lo largo de la carrera”, expresó Fidalgo: “Yo fui un mediador de la inquietud que fue surgiendo simplemente“. Y Lence continuó: “Nosotras también vinimos para pedir por la inquietud de tantas familias que deben recorrer grandes trayectos burocráticos para acceder a los derechos que le corresponden a las personas con discapacidad y sus familas, relacionados a trabajo, salud y educación”.

"Sabemos que nuestra lucha está dentro de las aulas, pero no queremos que eso nos convierta en expectadoras de tantas desigualdades. Y también sabemos que hay muchas personas que trabajan mucho y muy bien. Pero no hay un funcionario autónomo que pueda representar a estas personas tanto en reclamos individuales como colectivos" Una de las docentes en formación presentes agregó:

“No pedimos mucho”, expresaron, “Tan solo no agregar el sufrimiento burocrático al sufrimiento que ya atraviesan tanto estas personas como sus familias. Tenemos tres Defensores del Pueblo. Solo pedimos que uno de ellos, sea Defensor de las Personas con Discapacidad. Ni siquiera tienen que cambiar la estructura ni les va a ocasionar gastos. Es cuestión de querer que eso suceda.”