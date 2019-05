Trabajadores de Obras Sanitarias se declararon en Estado de Alerta y Movilización

En el marco de una movilización en reclamo al Concejo Deliberantes por el tratamiento del presupuesto 2019, Daniel Díaz, Secretario general de OSSE, dialogó con “el Retrato…” y adelantó que se encuentran en estado de alerta y movlización. “No sé cómo quieren hacer para que Obras Sanitarias siga siendo una empresa eficiente y número uno como lo es en el país, sin presupuesto”, señaló.

En el marco de una movilización que se impulsó este mediodía hasta el Palacio Comunal, Daniel Díaz, el Secretario General del gremio que representa a los empleados, en diálogo con el colega Néstor Gambini por LU6 Emisora Atlántica mostró profunda preocupación por la dilación en la aprobación del cálculo de gastos y recursos que proyecta la firma para este año y consideró “nunca en la vida de OSSE se tardó tanto” para definir esta cuestión.

“Venimos hablando con todos los bloques de concejales que son los accionistas y responsables de la empresa para sacar nuestro presupuesto anual y es la primera vez en la historia que llegamos al mes de mayo y no tenemos presupuesto”, sostuvo el principal referente gremial.

En tal sentido, indicó que, “de no salir este jueves el presupuesto, Obras Sanitarias quedaría sin medios como para poder llegar a fin de año. Hay muchos candidatos que están viendo la posibilidad de poder llegar a ser intendentes, pero hoy no están pensando en Obras Sanitarias”.

Además, expresó que “de no tener un presupuesto Obras Sanitarias y en caso de llegar a ser ellos gobierno, ¿cómo levantarían una empresa que estuvo todo un año sin presupuesto?” a la vez que aclaró que el mismo ya tuvo una rebaja del 44 al 38.

“Este presupuesto fue hecho en noviembre, en el marco del gobierno que decía que este año iba a venir una inflación a la baja, con lo cual fue preparado para eso. La energía eléctrica ya aumentó el 20% y queda aún otro 25% que va a venir en el año, la nafta aumentó y los insumos importados también”, afirmó.

En ese marco, apuntó: “No sé como quieren hacer para que Obras Sanitarias siga siendo una empresa eficiente y número uno como lo es en el país, sin presupuesto” y resaltó: “No entiendo la política que tiene el Concejo Deliberantes”.

“Ahora estamos tratando de seguir hablando con los presidentes de bloques, porque ya nos declaramos en estado de alerta y movilización”, aseguró el referente de OSSE y añadió que “la gente está preparada para venir al palacio, para hacerse escuchar y reclamar por el presupuesto”.

Por último, describió que “Obras Sanitarias es un ente autártico y vive de su presupuesto, sin el cual no puede vivir. Por lo que no se entiende si quieren desfinanciar la empresa, tercerizarla o privatizarla” y reconoció: “Ya no se qué pensar, pero esto me preocupa”.