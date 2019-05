Ricardo Alfonsin: “No hay que ampliar Cambiemos; hay que crear un nuevo Frente”

El dirigente radical Ricardo Alfonsín y el candidato a intendente de Rosario Pablo Javkin fueron los presentadores la reedición del Discurso de Parque Norte de Raúl Alfonsín realizado por la Editorial RepublicAR en la Feria del Libro.

“Hay otro adversario del radicalismo y de la ética de la solidaridad además del populismo. Es el capitalismo salvaje que se funda en la teoría neoliberal, que construye una subjetividad individualista con concepciones económicas, culturales y acerca de la política alejada de nuestros principios y valores”, sostuvo Alfonsín.

“Hoy hay una mayoría de argentinos que no quiere que el próximo gobierno reproduzca las políticas que se aplicaron hasta el 2015 ni las que se aplicaron después del 2015. La política tiene la responsabilidad de construir una alternativa que le permita a esa mayoría expresar sus preferencias. Si no lo hace, será responsable de que la sociedad tenga que elegir entre dos alternativas que no considera las mejores”, sostuvo el dirigente radical.

“La UCR tiene la llave para construir esa alternativa y debería tomar la decisión no de ampliar Cambiemos sino de construir un nuevo Frente en el que, por supuesto, pueden estar algunos de los que están hoy en Cambiemos pero que tiene que contar con otros partidos políticos, como el Socialismo, el GEN y sectores del peronismo que no estén asociados a la política que la sociedad no quiere repetir”, sostuvo.

“Además tiene que existir un programa diferente, un programa relacionado con el discurso pronunciado por Raúl Alfonsín en el 85. No un programa neoliberal que, por más que esté bien intencionado, produce los resultados que todos conocemos”, dijo Alfonsín. “Y, además, tiene que haber un candidato de un partido diferente. Yo creo que si fuera un candidato de le UCR mejor. Pero lo mejor es que tengamos un frente electoral distinto con un programa diferente, con un partido que ponga un candidato que sea distinto al que puso en 2015 y que convoque al diálogo para resolver entre todos las deudas que la política –no la democracia que no gobierna- todavía tiene con la sociedad”.

Por su parte Javkin destacó que “el mundo está discutiendo hoy lo que planteaba Alfonsín en 1985. Cómo articular en la Argentina la necesidad de construir una cultura democrática que nunca se pudo construir.

“En términos sustanciales la Argentina sigue siendo un país con imposibilidades de construir acuerdos sostenidos a largo plazo que no nazcan del triunfo parcial y del interés sectario de un grupo sobre el otro” sostuvo.

“No me imagino una Argentina gobernada por uno por los dos (por Cristina Kirchner o Macri). No me imagino qué lógica de construcción harían o cómo funcionarían los poderes, cómo funcionaría el sistema democrático con ese eje de confrontación absoluta”, planteó.

“El primer desafío es releer Parque Norte para ver cómo volvemos a construir una opción política que se plantee reconstruir la democracia como un proyecto colectivo de un país. Construir una alternativa que rompa la grieta – esta famosa grieta que arrancó en el gobierno de Cristina y que este gobierno continúa- porque, de otra forma, el país es ingobernable” dijo Javkin.

Estuvieron presentes los diputada provincial Liliana Denot, el concejal marplatense Mario Rodríguez, los dirigentes porteños Alejandra García, Javier Roncero, Víctor Salazar, y Matías Rodríguez, la presidente de la Comuna 14 de la CABA de la JR Agustina Monner Sans, el presidente de la JR de Chascomús Francisco McLean, el coordinador de la editorial RepublicAR Gerardo Filippelli, el director del CBC Francisco Alfonsín, los dirigentes provinciales Celina Sburlatti, Carlos Lahiteau, Pablo Quiroga y Alberto Giordanelli, los diputados nacionales (MC) Cesar Martucci, Pedro Calvo y Lucía Alberti, el secretario general universitario Rodolfo Macera, Juan Pablo Zaneta, director de defensa del litigante, entre otros.