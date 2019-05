Cristina Coria: El acuerdo que firmó Arroyo por el estacionamiento es ilegal y deberá pasar por el Concejo

En el marco del conflicto que existe entre el Municipio y la firma concesionaria del estacionamiento ubicado en la zona de Playa Grande, este miércoles se realizó una reunión, de la cual participaron tanto referentes de la Comisión de Turismo del Concejo Deliberantes como autoridades del Emtur. La concejal de la Unión Cívica Radical, Cristina Coria, en conversación con “el Retrato…” remarcó que “los plazos se agotaron todos y lo único que cabe en la tercera sanción, es la caducidad”.

En tal sentido, la concejal de la Unión Cívica Radical, Cristina Coria, dialogó con “el Retrato…” y expresó que “fue una reunión de trabajo, donde se pudieron intercambiar ideas con el Comité Ejecutivo. Estaba el sector privado que está representado en el mismo y estaba la presidenta, vicepresidente, directores y referentes del área de Unidades Turísticas Fiscales, con lo cual se podía contar con una información muy importante y precisa para poder discutir el tema”.

“Teníamos un temario, del cual la mitad del mismo tenía que ver con la situación que se está dando con el estacionamiento de Playa Grande y con una necesidad urgente de contar con la información y documentación que está en el expediente”, sostuvo.

En relación a lo anterior, resaltó que dicha necesidad surge “luego de haber tomado conocimiento que el Emtur le incorporó a ese expediente algunos informes, en virtud de una consulta que hizo el intendente, donde se plantean diversos temas como la resolución de un recurso”.

“La última palabra es la del Emtur y así establecido en el caso de Unidades Turísticas Fiscales”, señaló a la vez que comentó que, además, quedó planteado el tema de las diversas obras que están comprometidas en el pliego, pero que no se han cumplido como así también la posibilidad de ampliación de un rubro nuevo, completamente ajeno al rubro original.

En función de ello, señaló: “No tenemos el contenido del informe, pero sabemos que las diversas áreas de UTF que dependen del Emtur y el propio Emtur informaron con respecto a estos puntos” y agregó que dicho ente “ya venía fijando una posición”.

“Tiene dos sanciones aplicadas y han dado respuestas a las presentaciones que hizo la empresa, marcando los incumplimientos en función de los plazos que se habían acordado para concluir las obras y éstas no están terminadas”, afirmó a la vez que comentó que “estos informes no surgen del Concejo Deliberantes ni de ningún Concejal porque tenga alguna animosidad o no”

A su vez, remarcó: “Son informes de las propias áreas del Ejecutivo, de los funcionarios que el intendente nombró y de las áreas que tiene el control de las UTF, donde tienen parámetros claros porque hay plazo de obra y hubo extensiones en los mismos, en función de presentación de legajos técnicos en las épocas que no se puede realizar obras” y subrayó: “Los plazos se agotaron todos y según la propia información del Emtur después de la segunda sanción, lo único que cabe en la tercera es la caducidad, ello en el marco de la legalidad”.

Consultada por “el Retrato…” sobre si la propuesta que ha elevado el intendente en tal sentido era entonces ilegal, respondió de forma contundente: “ Sí. Primero porque habla de concluir con un litigio que hay desde hace algunos años entre la empresa y el municipio, situación que no tiene movimiento judicial desde 2016”, apuntó.

“No hay una situación de litigio a resolver sino condiciones que se cumplen o no, en base a ello el Ejecutivo tiene la obligación de hacer cumplir con lo que está escrito, porque en cualquier llamado a licitación cuando una empresa decide presentarse o no al llamado toma en cuenta el monto de obra que se pide, el canon base y el rubro, es decir, las actividades que se permiten dentro del objeto”, explicó.

En relación a ello, completó “si se cambia la obra o rubro, no se sabe qué otros podrían haber estado interesados y que no se presentaron porque las condiciones del municipio no se ajustaban a eso” a la vez que aclaró que “las propias reglas que impone el municipio, son las que tiene que hacer cumplir justamente”.

“En líneas generales, el acuerdo es improcedente por esas cuestiones y porque lo dice los propios informes que hay en el mismo expediente que son del Ejecutivo, pero si el intendente quisiera avanzar en este acuerdo según la ley orgánica municipal, al ser un convenio, tiene que pasar por el Concejo”, describió.

“Estas cosas no se resuelven así, esto no es un negocio

chico o una empresa familiar: es el Municipio”

En ese contexto y en base a sus años de experiencia en el Concejo Deliberantes, reconoció que esta situación “es inédita e insólita” y manifestó: “Todas las áreas que tiene que ver con el Municipio estaban marcando un camino y el intendente sin mayores fundamentos y sin compañía de firma de otros funcionarios hizo otra cosa”.

“Estas cosas no se resuelven así, esto no es un negocio chico o una empresa familiar: es el Municipio. Hay incumbencia de cada una de las áreas que son las que tienen que intervenir en cada tema y el propio Emtur reconoce que el expediente con el acuerdo le llega una vez que está firmado, con lo cual a priori no tuvieron ninguna opinión para dar, más allá de todas las que habían dado de lo que se había hecho o no”, explicó.

“Cada área tiene sus incumbencias y las UTF son del Emtur”

Además, transmitió su preocupación en torno al tema “no solo por esta unidad sino por las condiciones a futuro” a la vez que hizo alusión a otra situación con Unidades Turísticas, la cual tiene que ver con Perla 5, en relación a la cual indicó: “Paradójicamente forma parte de este acuerdo, porque una de las obras que se le pide es la demolición”.

“Había quedado como oferta única y un funcionario que se arroga poder decide declararlo desierto y avanzar en otro sentido, por lo cual hace dos años que tenemos esa unidad y es la vergüenza de toda esa zona por el estado en que se encuentra. Mourelle es quien toma ese expediente y decide hacer otra cosa”, apuntó la referente de Cambiemos y añadió que “el Municipio ya es una institución lo suficientemente compleja como para agregarle estos procedimientos: cada área tiene sus incumbencias y las UTF son del Emtur”.

Por último, Coria se refirió a que “hay un área que es la encargada para definir sobre esto, pero evidentemente el intendente viene optando tomar algunas decisiones fuera de estos formatos”, lo cual “genera una cierta falta de transparencia acerca de en qué área se van las gestando las elecciones que se toman”.

“En este caso se intentó avanzar en un acuerdo transaccional sin que el área que tiene competencia opine a priori o sin siquiera mencionar en el mismo que esto debe ser convalidado por el Concejo Deliberante, cuando ya hay situaciones objetivas que fueron detectadas por el propio ejecutivo que indican que el camino es otro y es el de la caducidad”, concluyó.