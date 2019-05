El fiscal Sebastián Scalera no descarta volver a pedir la detención del camionero Pablo Moyano

El fiscal Sebastián Scalera, que investiga los presuntos vínculos de la barrabrava de Independiente con la dirigencia del club, no descartó volver a pedir la detención de Pablo Moyano, tras el mega allanamiento que ordenó el lunes en la sede central del gremio de Camioneros.

“No se puede descartar el pedido de detención de Pablo Moyano”, afirmó el funcionario judicial en varias entrevistas que brindó este martes, luego de haber ordenado una decena de operativos en sedes vinculadas a Camioneros y a la dirigencia de Independiente, club que preside Hugo Moyano.

Scalera dijo que los allanamientos fueron positivos y explicó que antes de ordenar alguna nueva detención debe hacer un análisis exhaustivo de la información recolectada y también “resolver la prisión preventiva de los detenidos hace más de un año” por esta causa, entre ellos Pablo “Bebote” Álvarez el líder de la barra del “Rojo”.

El fiscal considera que Pablo Moyano y “Bebote” Álvarez, como dirigente y jefe de la barra, lideraban una asociación ilícita que hizo negocios ilegales cruzados con Independiente y el sindicato de Camioneros.

“El allanamiento a la sede de Camioneros son los mismos que pedimos en octubre y se negaron, como el pedido de detención de Pablo Moyano“, recordó Scalera en radio La Red, en referencia al rechazo del juez Luis Carzoglio a esas medidas. Tras eso, Carzoglio fue desplazado de la causa y desde el Gobierno le iniciaron un juicio político, a lo que respondió difundiendo que agentes de la AFI lo visitaron para -presuntamente- hacerle saber del interés de Mauricio Macri en la detención del camionero.

En abril Carzoglio fue reemplazado por la jueza de Avellaneda, Brenda Madrid, quien rápidamente aprobó las medidas solicitadas por Scalera. “Carzoglio no hizo lugar a los pedidos de la fiscalía que siguió trabajando y tiene más pruebas”, advirtió el fiscal.

Por otro, el fiscal rechazó las críticas de los Moyano, que señalaron que los operativos estuvieron motivados por una presunta maniobra del Gobierno en represalia al paro de la semana pasada. “Los allanamientos los pedí yo y los ordenó la jueza, lo hizo la justicia, que trabaja de manera independiente, no hay injerencia de Patricia Bullrich, ni del Gobierno”, aseguró Scalera.

Al respecto, desde el Gobierno se despegaron de la avanzada judicial y aseguraron que Moyano “está tratando de victimizarse”. “La Gendarmería actúa por orden de un fiscal y de un juez; obviamente, Moyano está tratando de victimizarse en un hecho donde, como todas las personas, tiene que dar las explicaciones donde corresponda”, declaró el ministro de Justicia, Germán Garavano.

En tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que “esto no es personal con Moyano” y que “no hay persecución”. “Fue la Justicia, que es un poder independiente respecto del Ejecutivo; así que no soy yo, que me levanto a la mañana y decido allanarlo”.

“La plata que puso Camioneros, de sus afiliados, en Independiente constituye un manejo ilegal, y eso no tiene que ver con la persecución a una persona, sino con cómo se usan los recursos de la gente“, declaró a FM Radio Con Vos.