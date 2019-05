Cristina le abre la puerta a Macri y Parrilli y no descartó que se reúna con el Presidente

Oscar Parrilli, ex secretario general de la Presidencia, se refirió al acuerdo que intenta lograr el Gobierno de Mauricio Macri con distintos sectores de la oposición, y no descartó que la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, se reúna con el actual mandatario. «Siempre se ha sentado a hablar con todo el mundo», expresó.

Durante la última semana trascendió la intención por parte del Gobierno de fijar una serie de consensos con los distintos dirigentes de la oposición. El objetivo de la iniciativa es que el gesto pueda llevar calma a los mercados y así evitar turbulencias cambiarias durante los próximos meses.

En ese marco, Parrilli no descartó que la ex mandataria pueda reunirse con Mauricio Macri, aunque no está claro que finalmente forme parte del acuerdo propuesto. «Desde ya que se puede hablar. No hay ninguna negativa. Cristina siempre se ha sentado a hablar con todo el mundo», manifestó en declaraciones a El Destape

Sin embargo, el ex funcionario kirchnerista expresó su disconformidad con la iniciativa del Gobierno, y cuestionó la modalidad con la que se está implementando: «Mandan una carta donde le piden que opine pero no dicen si la invitan o no a una reunión. No está muy claro lo que quieren».

“A Cristina le llegó una carta, que es la que se ha divulgado: ‘Sería conveniente que usted opine’, le dicen. Ella opinará cuando crea que tenga que opinar”, expresó al mismo tiempo que se pronunció sobre el acuerdo: «Quieren arrastrar a los sectores sociales y políticos a esta caída que ellos tienen. Esto es para distraer la atención de la grave crisis que estamos atravesando. Sus políticas se contradicen permanentemente».

Desde que comenzó a trascender la intención de convocar a la oposición, se especuló con la participación o no de la expresidenta. En ese sentido, Rogelio Frigerio, principal impulsor del acuerdo y diálogo con los dirigentes, había expresado su deseo de que el consenso sea con la totalidad de las fuerzas políticas.