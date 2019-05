Santoro: “Necesitamos medidas urgentes ante el hambre de nuestra infancia”

La concejal Marina Santoro presentó un proyecto para que Desarrollo Social informe sobre la iniciativa de sustituir los bolsones de alimentos por una tarjeta de compras. “Queremos que nos digan cuál es el criterio, cuáles serán los montos y los beneficiarios. Que nos expliquen en detalle cómo piensan aplicar este medida que anunciaron y que hoy todavía desconocemos. El hambre de nuestros pibes no puede seguir esperando”, enfatizó.

Mar del Plata cuenta hoy con cifras muy duras en cuanto a la nutrición infantil y el hambre en los barrios. Específicamente, en el Partido de General Pueyrredón 1 de cada 4 niños/as sufre de malnutrición infantil, y según los datos arrojados por el informe del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana “en Mar del Plata estamos por encima del Conurbano Bonaerense, ya que cuando en General Pueyrredón hablamos de más del 47% de niños y adolescentes con esas variables, en el conurbano las cifras alcanzan el 43%”. Estos números también fueron reconocidos por la Secretaria de Salud e instituciones como Isepci.

Ante esta situación, desde la Secretaría de Desarrollo Social anunciaron la intención de aumentar el actual monto de la tarjeta de alimentos y la cantidad de beneficiarios, y manifestaron la sustitución de los bolsones de alimentos por las mencionadas tarjetas. Pero esa medida nunca fue aplicada.

“Desconocemos qué pasó con esta iniciativa y por eso pedimos explicaciones a la secretaría a cargo de Patricia Leniz. Específicamente le pedimos saber quiénes serán los beneficiarios de las nuevas tarjetas de alimentos, cuál será el monto establecido para la compra en comercios, y de qué manera se hará el relevamiento para inscribir a los/las beneficiarios, y cuál será el criterio”, detalló Santoro, autora del expediente.

En ese marco, sostuvo que no se puede dar la espalda a un tema tan importante como este: “Necesitamos medidas urgentes ante el hambre de los chicos y chicas de nuestros barrios, no alcanza con un sólo proyecto. Este gobierno nos tiene que decir todo lo que piensa hacer con la infancia marplatense. Las cifras nos confirman lo que ya vimos en nuestras recorridas diarias: hay hambre pero el Estado sigue ausente. No tenemos tiempo para esperar, hay que actuar hoy”.