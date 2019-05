Mega allanamiento en la sede de Camioneros desató la furia de padre e hijo Moyano

Un mega allanamiento a la sede central del gremio de Camioneros, con unos 150 efectivos de la Gendarmería, reavivó la tensión entre el Gobierno nacional y los dirigentes Hugo y Pablo Moyano, quienes relacionaron el operativo al paro nacional de la semana pasada.

El allanamiento fue ordenado por la jueza de Avellaneda, Brenda Madrid, en el marco de la causa por presunta asociación ilícita entre dirigentes de Independiente y la barrabrava. Además, ordenó otros ocho operativos vinculados a la investigación.

La jueza Madrid reemplazó en la causa al suspendido Luis Carzoglio, quien había rechazado meses atrás el pedido de detención de Pablo Moyano. El magistrado fue desplazado de la causa y desde el Gobierno le iniciaron un juicio político, a lo que respondió difundiendo que agentes de la AFI lo visitaron para -presuntamente- hacerle saber del interés de Macri en la detención del camionero.

Los allanamientos de este lunes habían sido solicitados en su momento por el fiscal de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, junto con la detención de Pablo Moyano, pero Carzoglio los rechazó. El fiscal apeló y la Sala II de Cámara de Apelaciones ordenó volver a analizar el tema. Madrid hizo lugar al pedido.

El mega operativo en la sede central de Camioneros dio lugar a una fuerte movilización de integrantes del sindicato, encabezados por Hugo y Pablo Moyano a los que se vio en la puerta del edificio mientras los efectivos de Gendarmería lo rodeaban. “No pusimos trabajadores para que no entre Gendarmería, organizamos para que los afiliados se puedan atender en la obra social”, afirmó el hijo del ex jefe de la CGT.

“Patricia Bullrich, ¿le dolieron el paro del 30 y las ollas populares?”, ironizó Pablo frente a las cámaras. “Por más que nos apriete Bullrich, no vamos a firmar la reforma laboral”, aclaró. En el torno del camionero recordaron que en los últimos años ya les hicieron cerca de diez allanamientos.

“No nos van a asustar, vamos a seguir peleando contra este modelo económico. No vamos a aceptar la reforma laboral por más que nos metan en cana”, dijo Pablo en diálogo con radio El Destape. “El tema es que nos quieran plantar algo para meternos en cana”, advirtió.

Su padre Hugo, por su parte, dijo que no tiene miedo de ir preso. “Que me metan en cana, pero que no jodan a la gente que viene a atenderse. Si tienen motivos para que me metan en cana que o hagan, no voy a disparar. Si Bullrich o Macri me quieren meter en cana ya estoy, me entrego”, dijo el sindicalista. “Y después que se la banquen“, advirtió.

El operativo en la sede de Camioneros anticipa mayor tensión entre el Gobierno y los gremios que organizaron el paro del 30 de abril, que según el bancario Sergio Palazzo fueron denunciados penalmente por Patricia Bullrich. “Esto es un atropello, vamos a responder con una medida“, avisó Pablo Moyano.