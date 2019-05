CEFIL realizó la Segunda Gran Fiesta para la tercera Edad

La ONG CEFIL realizó la “2da Gran Fiesta para la Tercera Edad” en el Club River Plate,donde alrededor de 800 adultos mayores de distintos barrios y centros de jubilados, pudieron disfrutar de una tarde con los tangos de Carlos Puglisi junto a la dupla de baile Raúl y Gloria, la banda Acordeonistas Unidos MDP, Mimí Paez, Darío González de Pueblos Originarios, Los Peñeros del Corazón con folclore y al ritmo de Bachata con Paula y Juan profesores del Studio Novo Ars.



Se sorprendió al fundador de CEFIL y legislador provincial, Rodolfo Manino Iriart cuando llegó la torta y entonaron el feliz cumpleaños para agasajarlo en su día, emocionado expresó su agradecimiento y habló con los asistentes acerca de la situación actual que atraviesan los adultos mayores “Hoy la dura realidad que vivimos nos indica que hay dos posibilidades, la primera es ante la adversidad quedarnos tristes en nuestras casas, dejando que la situación siga como está. La segunda y la que nosotros elegimos es la de ponerle el oído y el hombro a nuestros abuelos, a los adultos mayores y acompañarlos con esperanza, haciendo cosas por ellos, escucharlos y entender lo que está pasando con nuestros abuelos que no pueden más, el ajuste les llegó a su jubilación, a los medicamentos y no pueden pagar las tarifas de servicios, así no se puede seguir. Tengan esperanza, estemos unidos porque hay otro camino”.

Desde las 15 hasta las 22hs, el club rebalsó de risas y buen humor con el Stand Up de Andrés Zurita, la participación de Los Mariachis, muchos sorteos, animaciones y la destacada perfomance del productor y músico Julio Fernández.

La comisión organizadora coordinada por David Leszczynski, deleitó a los asistentes, con la elaboración de pizzas de variados gustos, bebidas frías y una exquisita mesa de dulces.

En este agasajo se contó con la destacada presencia de Marina Santoro y Balut Tarifa Arenas concejales de Unidad Ciudadana, Nora Estrada vicepresidenta del PJ, Rubén Cuevas Delegado local de la Defensoría del Pueblo de la provincia, María Alicia Guerra de la Mesa de Seguridad Social de Unidad Ciudadana y Silvana Sosa, referente del colectivo de mujeres; Saya Gamboa, Reina del Carnaval de Mar del Plata; y Emilse, Abuela de Plaza de Mayo quien instó a seguir luchando.

También se presentó a la ONG Quimio con Estilo, presidida por Fernanda Melvern, que entregan en forma gratuita pelucas para pacientes oncológicos, armaron un grupo de contención, preparan desayunos para entregar a las personas en los hospitales y ahora estarán representados por Sofía Pachano en Bailando por un Sueño.

Asimismo, se anunciaron las próximas actividades de CEFIL, para junio el Encuentro “Mates y Mujeres”, las campañas solidarias parar recaudar alimentos y el festejo del Día del Niño para Agosto.

“Nuestro objetivo desde CEFIL es generar proyectos que incluyan a todas y todos, en niñez, juventud, tercera edad, géneros, en lo educativo, social y laboral, y por supuesto organizar talleres y actividades en las que puedan acceder en forma gratuita” explicó Ana Contessi, presidenta de la ONG.

Al finalizar se hizo un especial agradecimiento a las autoridades del Club River Plate de Mar del Plata que facilitaron las instalaciones, a los voluntarios que a todo ritmo atendieron a los agasajados y a quienes colaboraron y nos han realizado donaciones: Servisa, Fundación Conciencia, Muzzarella San José, Supermercado San Patricio y Holly Ambientaciones.