Arroyo dio detalles de lo pagarán de ahora en mas Las Toscas / Paseo Hermitage a la Comuna 

El intendente Carlos Fernando Arroyo, acompañado por el secretario de Hacienda Hernán Mourelle y el subsecretario de Legal y Técnica Gustavo Gil de Muro, anunció en conferencia de prensa el nuevo convenio alcanzado con la empresa concesionaria de la Unidad Turística Fiscal conocida como Las Toscas/Paseo Hermitage.

El Paseo Hermitage comprendía la explotación de tres balnearios con unidades de sombra y con poco espacio de playa pública, la explotación de un casino, 248 cocheras cubiertas, un anfiteatro y 10 locales comerciales, por lo que se pagaba un canon mensual de $9.000 por mes.

De acuerdo a lo convenio entre la empresa y el Municipio, ahora dos de esas playas pasan a ser públicas de libre acceso, uso gratuito y equipadas a cargo del concesionario (módulos gastronómicos, baños y la provisión de sobrillas en el 40% del área de arena seca). Además, la empresa pagará $1.000.000 por mes y abonará $10.000.000 en equipamientos de playas públicas, $10.000.000 en efectivo (a pagar en cinco cuotas) y más de $150.000.000 por el costo de oportunidad por el no alquiler de carpas. Este nuevo compromiso, firmado por las partes ante escribano público, estará vigente hasta la finalización de las concesión.

En este contexto, Arroyo informó que “el tema es de una importancia fundamental, yo diría trascendente por lo que lo que significa y por las consecuencias. En primer lugar, ha existido un decreto Nº 623/19 del 27 de marzo por el cual, en base a una determinada situación fáctica y legal que tenia a la vista, decreté la caducidad del Paseo Hermitage/Las Toscas”.

Seguidamente, el jefe comunal remarcó: “Yo no tengo nada personal contra nadie y menos contra esa empresa que tiene una gran trayectoria en la ciudad y dueña de un importante medio de comunicación. Mi deber como funcionario es cuidar los ahorros de la abuela, esto significa, cada peso que se invierta en tasas municipales –que reitero, considero que son caras por todo el desastre que nos dejaron durante años de pésimas administraciones-. Como yo respeto mucho a la iniciativa privada y a los empresarios que creen en Mar del Plata, no buscamos llevar el tema a un rompimiento sino llegar a un acuerdo que le conviniera a ambas partes y que resolviera los problemas de Mar del Plata”.

Por último, el Intendente concluyó que “yo, de alguna manera, pagué un gran precio por hacer las cosas que no hicieron mis antecesores. Aquí tenemos que ser sinceros: los empresarios son particulares, están para ganar dinero y hacer negocios. Si los empleados público o funcionarios no cumplen, no se le puede echar la culpa a los empresarios, de ninguna manera. Como consecuencia de intensas negociaciones con buena voluntad puesta por el sector privado, hemos logrado un acuerdo razonable, que va a beneficiar a la ciudad y que va a demostrar que esta Administración respeta –y mucho- al sector privado valorando el bien común, que es lo que aquí pareciera que se ha olvidado”.

10.000 DESAYUNOS, 10.000 MERIENDAS Y 10.000

ALMUERZOS PARA COMEDORES MUNICIPALES

Por su parte, Mourelle explicó que “hay una actitud histórica de un sector que estuvo a cargo del gobierno de la ciudad durante las últimas tres décadas para construir un proceso de apropiación de bienes públicos a favor de privados y nunca a favor de los vecinos. En este punto, se ha logrado poner un equilibrio en esa condición y donde el uso del bien público que está concesionado no solo tiene hoy un beneficio para el sector privado sino también lo tiene para los vecinos”.

“En particular –continuó Mourelle-, por el casino, el concesionario estaba recibiendo el 3,5% de los premios pagos a los apostadores. Ese porcentaje, que fue un convenio que no estaba en los trámites y del cual surgió de las acciones administrativas de esta Administración, iba todo al concesionario y desvirtuaba todo lo que se había declarado originalmente para determinar el canon. Por el uso del casino, el concesionario pagaba un canon de $830 mensuales. A partir de este convenio, el 3,5% del total va a ingresar a las arcas del Municipio, uno $830.000 por mes. Además, se reabrirá una fuente de trabajo que tanto hace falta en la ciudad”.

“Estos $9.000 mensuales, unos $300 por día, equivalente a una pizza de muzarella; hoy, el aporte de un millón de pesos por mes equivale a lo que el Municipio aporta en los comedores municipales de Escuelas Primarias y Secundarias con 10.000 desayunos, 10.000 meriendas y 10.000 almuerzos”, finalizó el funcionario municipal.