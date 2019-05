Abad: “Ni barrios de primera, ni barrios de segunda: todos somos General Pueyrredon”

Maxi Abad encabezó un multitudinario encuentro con vecinos del barrio Estación Chapadmalal, en el cual se conversaron los asuntos urgentes que hay en la zona, las preocupaciones de los vecinos y las prioridades que consideran para el futuro inmediato. Abad destacó la participación y la buena predisposición de quienes se acercaron: “Ustedes demuestran que los vecinos están dispuestos a comprometerse con un mejor futuro para Mar del Plata y Batán”, dijo.

“Encontramos temáticas comunes a lo que sucede en los otros barrios que estamos recorriendo, y también problemas específicos que requieren atención prioritaria. Por ejemplo, recogí algunos pedidos para gestionar la extensión de la red de agua, que hoy no llega a todos los hogares. Este tema es urgente”, sostuvo Abad tras el encuentro.

Estación Chapadmalal limita con la ciudad de Batán, y la ruta 88 es el eje que los une con Mar del Plata. A propósito, Abad resaltó el trabajo realizado por la Provincia en esta ruta, una promesa siempre postergada y que impactaba de lleno en la seguridad vial del barrio. “En estos tres años y medio se dio una respuesta muy esperada por los vecinos de la zona, ahora tenemos que lograr que desde el Municipio se pueda responder también al mejoramiento de las calles, los cordones cuneta y la señalización urbana”, expresó.

Y agregó: “El otro tema que me parece central es mejorar la frecuencia del transporte público. Solo el colectivo 715 llega hasta Estación Chapadmalal y la frecuencia tiene demoras de hasta 45 minutos. Pero a la noche, luego de las 21.00 los vecinos me cuentan que ya no hay más colectivos que entren al barrio. Una ciudad para todos implica también conexiones y movilidad para todos, así que es indispensable trabajar en este sentido.”

Finalmente, Abad se refirió al programa Barrio x Barrio, en cuyo marco realiza este tipo de visitas por todos los barrios de la ciudad: “Tenemos un gran equipo que nos permite ir varias veces a cada barrio. Muchos vecinos nos escriben por las redes y nos comentan lo que les pasa, no invitan a ir y allí tratamos de estar lo más rápido posible. De eso se trata el Barrio x Barrio, de escuchar y estar cerca, porque no creo que haya mejor modo de hacer política”, concluyó.