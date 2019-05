Trabajo en equipo, lo fundamental para Fiorini y poder cambiar Mar del Plata

El senador provincial Lucas Fiorini encabezó este fin de semana en Mar del Plata un encuentro con 60 profesionales y técnicos de Crear, espacio político que lidera en Cambiemos. Acompañado por el concejal Alejandro Carrancio y el coordinador de sus equipos profesionales, el Dr. Fernando Navarra.

Allí se refirió en una detallada exposición a la importancia de trabajar en equipo, la necesidad constante de formarse y estudiar, la prioridad que tienen los valores de idoneidad y honestidad en la gestión pública, y los ejes de gobierno que debería tener un gobierno municipal para que brinde respuestas eficientes a las demandas ciudadanas y tenga éxito en el desarrollo integral de la ciudad.

Luego de la exposición realizó algunas declaraciones resumiendo su exposición de dos horas, “que igualmente está disponible para ver en las redes; creo que ahí está el núcleo de lo que creemos con respecto a cómo levantar esta ciudad y porqué tenemos la convicción que se pueden lograr mejores resultados desde la gestión municipal y terminar con al menos 20 años de retroceso y frustración local”.

Respecto a la formación, hizo un breve repaso por algunas de las actividades académicas que realizó en Mar del Plata junto a la Fundación Konrad Adenauer, como el Diplomado en Políticas Públicas que se dictó entre abril y noviembre del año pasado y la jornada por los 35 años de Democracia en Argentina. “Son excelentes oportunidades para elevar el nivel dirigencial de Mar del Plata, que no está a la altura de la riqueza humana y el nivel de iniciativa y cultura de su sociedad civil”, explicó el legislador.

“Estas instancias son fundamentales para el desarrollo que necesita nuestra ciudad y por eso las llevamos adelante, formando en cada área del gobierno local, convencidos que podemos tener dirigentes y funcionarios que respondan a una lógica distinta de aquella que nos fue llevando hacia esta ciudad detenida que vemos hoy”, agregó.

Fiorini remarcó que “el problema de fondo en Mar del Plata es que los sucesivos gobiernos municipales no han internalizado la importancia de ser guiados por un modelo integral de ciudad, que marque prioridades y responda a los desafíos que se van planteando. Existen excelentes herramientas de diagnóstico y orientación, en particular Mar del Plata entre Todos y haber concretado un Plan Estratégico para la ciudad, pero no han tenido correlato en las decisiones concretas de los ejecutivos locales, que los obviaron”.

“Quienes integran nuestros equipos están actualmente aportando su visión, ideas y soluciones a la Fundación Pensar, que es el think tank que brinda herramientas técnicas y profesionales a la candidatura de Guillermo Montenegro. Tenemos esperanzas fundadas de que nuestra ciudad va a salir adelante a partir de la experiencia y la capacidad que puedan aportar cada uno de ellos en las áreas específicas en que están abocados”, enfatizó el legislador.

Además se detuvo en cada uno de los puntos de gestión que debería tener el ejecutivo municipal. “El eje -explaya Fiorini- parte de dos premisas: allanar el despliegue del dinámico sector privado marplatense y ordenar el municipio que hoy es visto por el vecino más como un peso que como un respaldo”. Entre las prioridades señaló que “tienen que ver con lo productivo, con recibir inversiones, con reactivar puntos nodales como el puerto, vía de exportación no solo de Mar del Plata sino de toda la zona, con la vinculación del parque industrial a ese puerto, valorar el cordón frutihortícola, ampliar el turismo hacia zonas y públicos desaprovechados o quitarle pesos burocráticos al comercio. Ampliar el PBI de la ciudad es crear trabajo, primera demanda ciudadana entre nosotros. Además, con más ingresos para el Municipio producto del crecimiento de la economía local, si dichos recursos son administrados de manera razonable y no se dilapidan en ingresos indiscriminados de personal y manejos turbios, las inversiones y servicios públicos que se prestan pueden mejorar y aumentar sustancialmente”.

También se refirió a cuestiones centrales del gobierno como educación, salud y seguridad. “General Pueyrredón es increíble, no sólo tiene una ubicación geográfica privilegiada sino que cuenta con una increible riqueza por la sociedad civil que la conforma. Sólo necesita que quienes la gobiernen estén a la altura de la ciudad, que no haya ese bache inmenso entre la ciudad y su clase política, que se entienda que el poder es servicio y debe manifestarse en buenos frutos percibidos por el conjunto de la comunidad”, concluyó.