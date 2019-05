La Argentina Peronista: política, sindicalismo, cultura” en la 45ª Feria del Libro

Será presentada por Gustavo Contreras, investigador adjunto del CONICET Mar del Plata, María Ullivarri, investigadora adjunta del CONICET, y Marcos Schiavi, de la UBA, el jueves 9 de mayo a las 18 horas en el Stand del CIN-REUN-LUA (stand N*315-414, Pabellón Azul). La 45º Feria del Libro inauguró el 25 de abril y permanecerá funcionando hasta el 13 de mayo en el Predio de La Rural.

“La Argentina Peronista: política, sindicalismo, cultura” es una colección de libros que propone acercar los últimos avances historiográficos a un público amplio, sobre un tema que marcó el devenir social, político y cultural del país desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad.

La colección tiene diferentes autores, entre ellos investigadores del CONICET Mar del Plata y la Universidad Nacional de Mar del Plata, como así también de la UBA, la UNT, la UNLP, la UNICEN, FLACSO, PIMSA y la Université de Cergy de Francia. Gustavo Contreras, director de la colección y uno de sus autores, explica cómo fue su elaboración, qué libros la componen y cuáles son sus aportes a esta serie coeditada por Grupo Editor Universitario (GEU) y la Editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata (EUDEM).

El proyecto nace de la inquietud de Héctor Eleodoro Recalde, director de GEU, quién pensó la posibilidad de publicar una serie de libros orientados a recuperar algunos de los avances más importantes en el estudio, análisis e interpretación del período histórico al que da inicio el peronismo. Luego se sumaría EUDEM al proyecto como coeditora, aportando su experiencia y las capacidades de su equipo de trabajo.

“Pensamos en la Argentina peronista no como la historia de una corriente política, sino como una de las tramas profundas que atraviesa en diferentes planos a nuestro país desde mediados de 1943 y que involucra en su desenvolvimiento, a gran parte de las actividades políticas, sindicales y culturales, ya sea de peronistas como de no peronistas y antiperonistas”, cuenta Gustavo.

La colección se compone de libros breves y sintéticos que recopilan investigaciones académicas presentadas en un formato que permite una lectura ágil y llevadera, y que invita al público interesado en la historia a conocer el devenir de la Argentina Peronista. Actualmente se encuentran publicados los cuatro primeros libros, dentro de los que se encuentran: “El peronismo denunciado”, escrito por Silvana Ferreyra, investigadora adjunta del CONICET Mar del Plata, donde analiza las comisiones investigadoras implementadas por la autoproclamada Revolución Libertadora en 1955, sus dinámicas concretas y los usos políticos de la corrupción; “Ciudadanía política de las mujeres en Argentina” donde Adriana Valobra, investigadora del CONICET y la UNLP, nos introduce en el tema desde una mirada panorámica y con perspectiva de género que recorre casi la totalidad del siglo XX, donde la ley que instituyó el voto femenino en 1947 cobra una importancia central.

El tercer libro “La resistencia peronista” de Julio Melon, investigador de la UNMdP y la UNICEN, reconstruye minuciosamente diferentes aristas de lo que conocemos como “La resistencia Peronista”; mientras que “El peronismo obrero”, de Gustavo Contreras repara en el rol activo y protagónico que tuvieron los trabajadores en la construcción y el desarrollo del peronismo, señalando disimiles orientaciones al efecto.

“Nuestro deseo es preparar libros con contenidos, temáticas y miradas renovadoras que puedan ser aprovechados por docentes y estudiantes universitarios, docentes de escuela media, militantes políticos, activistas sindicales, gestores de actividades culturales, ciudadanos interesados en la historia argentina, entre otros”, aclara Gustavo. En particular, hacer esfuerzos para poder llevar estas investigaciones académicas en un formato accesible para el trabajo en el aula por parte de docentes y estudiantes genera una satisfacción particular a los y las autoras. Gustavo agrega: “Lo cierto es que este esfuerzo debe ser complementado por el de las y los docentes y el público en general en pos de concentrarse en comprender ciertas construcciones discursivas e interpretativas propias de las investigaciones académicas. En este sentido, me gusta pensar la colección como un espacio que cobra verdadera dinámica cuando realmente confluyen esfuerzos en estas dos direcciones mencionadas”.

Por su parte, Gustavo Contreras centró su investigación durante los últimos 10 años en comprender la dinámica del movimiento obrero en el primer gobierno peronista. Particularmente, tratando de entender sus objetivos y cómo los trabajadores optaron por construir y participar de este movimiento político y social. Gustavo relata: “La propuesta que expongo en mi libro me permite analizar de un modo complejo, dinámico y contradictorio tanto la historia de las y los trabajadores como la del peronismo en ese período, poniendo a su vez en cuestión algunos aspectos de las miradas más extendidas sobre ambos temas”.

El aporte principal de Gustavo para esta colección radica en diversas intervenciones relacionadas a la divulgación histórica. “En mi labor trato de priorizar el objetivo de divulgar historia, evitando encerrarme en reglas rígidas preestablecidas y considerando un variado arco de opciones relacionadas a los fines propuestos. En las recomendaciones que hago para cada libro, me baso en experiencias previas y saberes adquiridos, pero también hay bastante de intuición y creatividad, tanto de mi parte como de las y los autores. Creo que allí esta lo más interesante y lo que le da a cada libro y a la colección su carácter particular”.

Además, el peronismo ha influenciado y determinado profundamente las tramas sociales, políticas y culturales de la historia de nuestro país. “En Argentina, por lo tanto, (re)pensar el peronismo parece una actividad siempre vigente y constantemente necesaria, tanto desde un punto de vista atento al conocimiento de nuestro pasado como desde inquietudes nacidas de intereses ciudadanos o políticos referidos al presente y el futuro del país”, agrega Gustavo.

Los próximos ocho libros que completan la colección se ocuparan de: Tucumán durante el primer peronismo (Florencia Gutiérrez, Leandro Lichtmajer y Lucía Santos Lepera), los trabajos femeninos y sus relaciones con el Estado y el sindicalismo entre 1910 y 1960 (Graciela Queirolo), las estrategias de la clase obrera en los orígenes del peronismo (Nicolás Iñigo Carrera), las vinculaciones entre peronismo, literatura y política (Omar Acha y Nicolás Quiroga), la actuación sindical y política de socialistas (Carlos Herrera), anarquistas (Agustín Nieto) y comunistas (Hernán Camarero) en el contexto signado por el primer gobierno peronista así como de la participación del gremialismo en el ámbito internacional en esos mismos años (Victoria Basualdo).