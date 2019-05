Oscar Alberto Romero: “Estoy convencido que Juan Manuel Urtubey va a ser el próximo presidente en 2019”

En el marco de un encuentro mantenido este fin de semana en la ciudad con integrantes de las 62 Organizaciones, el ex diputado nacional y referente de Alternativa Federal a nivel nacional, Oscar Alberto Romero, en dialogo con “el Retrato…” destacó la necesidad de “llegar a un gran acuerdo nacional y a un gobierno de coalición”,de cara a las próximas elecciones, a la vez que afirmó: “Estoy convencido que Juan Manuel Urtubey va a ser el próximo presidente en 2019”.

Romero que llegó a Mar del Plata para reunirse con integrantes de las renovadas 62 Organizaciones Peronistas, que estuvieron encabezadas por Luis Zumpano, Marcelo Cardoso, Sergio Correa, entre otros, enfatizó que acompaña la precandidatura como presidente del país de Juan Manuel Urtubey indicó: “Lo más importante que estoy notando es el espíritu de confluir en un espacio que es Alternativa Federal, más allá que hay dentro de ese espacio hay distintos candidatos” y aclaró que también “hay compañeros que apoyan a Lavagna, otros a Massa y un sector a Pichetto”.

“La Argentina tiene que salir de esta disputa de quién es menos malo y quién es menos ladrón. Hay un sector muy importante de la sociedad que no quiere saber nada ni con el pasado ni con el presente”, señaló el referente de Alternativa Federal.

En ese contexto, destacó: “El desafío que tenemos es construir una alternativa que sea superadora a esa, pero que fundamentalmente trabaje por la unidad de los argentinos” a la vez que aclaró que representan “otra cosa” del kirchnerismo. “No estamos cerrando ninguna puerta, pero nosotros queremos construir algo nuevo con metodologías viejas y con formas de ver la política”, afirmó.

“No creemos que la política es el odio, tratar a otra persona de traidor o la desunión con aquellos que piensan diferente. El desafío que tiene la argentina no es solo construir con el peronismo, sino con el socialismo, el radicalismo, el GEN, partidos provinciales y con personas que no están en ningún espacio. Estamos convencidos que no alcanza con un solo partido político”, completó.

“HAY UN INTENTO DE POLARIZAR POR PARTE DEL GOBIERNO

NACIONAL Y POR CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER ”

Consultado por “el Retrato…” sobre la división política que existe en la sociedad, respondió: “No veo la polarización en los números, pero sí hay un intento de polarizar por parte del gobierno nacional y por Cristina Fernández de Kirchner”.

En relación a lo anterior, precisó que “no pasó en Río Negro, Santa Fe ni Neuquén como tampoco en Córdoba va a suceder, donde el kirchnerismo tuvo que levantar la boleta justamente porque medía 4 puntos” y añadió: “Las encuestas en las últimas elecciones erraron por 23 puntos, pero entiendo que hay un sector de la sociedad que todavía no está pensando en las elecciones”.

Además, en lo que respecta a la situación electoral de la provincia de Córdoba, consideró que la reelección de Juan Schiaretti “va a ser un ordenador dentro de este espacio, Alternativa Federal” y comentó que éste “representa al peronismo y al federalismo, pero también puede aportar mucho a este espacio y lo va a hacer”.

“TENEMOS QUE TRATAR DE TENER LA PERSONALIDAD

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES”

“La provincia de Buenos Aires tiene sus particularidades. Los últimos gobernadores que hemos tenido provenían más de Capital Federal que de la provincia, inclusive la propia María Eugenia Vidal”, aclaró y señaló: “Tenemos que tratar de tener la personalidad de la provincia de Buenos Aires”.

“El problema de los dirigentes políticos es buscar figuras y lo que hay que buscar en realidad son proyectos, que sean de vocación para poner en pie a una provincia que le faltan muchas cosas en materia de seguridad, salud, educación, producción, etcétera”, sostuvo y añadió que “una vez que definamos ese proyecto de provincia, después estará el candidato o candidata”.

“A ALTERNATIVA FEDERAL LA VEO MUY BIEN EN

MAR DEL PLATA Y LOS DE LAS “62” ES MUY POSITIVO”

En relación a Mar del Plata, expresó: “A Alternativa Federal la veo muy bien en esta ciudad y lo que están haciendo desde las 62 organizaciones me resulta altamente positivo y ojalá se pueda trasladar a los distintos distritos, donde diferentes actores puedan reunirse y ponerse de acuerdo en una construcción colectiva”.

“Los que tienen que resolver sobre quién los represente en una candidatura seria son ellos”, acotó Romero a la vez que aclaró: “Para mi es una falta de respeto venir e imponer un candidato”.

-¿Qué reflexión te merece la clase trabajadora de hoy?

-En primer lugar, estamos viendo a un movimiento obrero totalmente disgregado. No está en su comunión y todos juntos, sino que vemos distintos actores dentro del mismo. En segundo lugar, lo que más me preocupa es la situación que están viviendo los trabajadores, no los dirigentes, ya que la misma es totalmente complicada en lo que es la relación laboral, ya que está el que tiene empleo, pero tiene miedo de perderlo y el que no posee, que busca y no encuentra. A su vez, el que tiene empleo tiene dos problemas: no llega a fin de mes y si le mete más sueldo se lo lleva el impuesto a las ganancias, con lo cual la situación del mundo laboral es extremadamente complicada.

-¿Cómo ves la situación laboral de los jóvenes?

-Otra situación compleja que veo es el tema de los jóvenes y los que tienen entre 40 y 45 años de edad. A los que tienen hasta 25 años les cuesta mucho conseguir empleo y a los otros que pierden el empleo, volver a reinsertarse laboralmente les cuesta horrores, con lo cual estamos viviendo una situación extremadamente compleja que se ve en el sistema previsional.

-¿A qué te referís con la situación compleja del sistema previsional?

-Tenemos un sistema de reparto que está basando en que los que trabajan aportan para los que están jubilados. Esa relación debería ser 5 a 1, es decir, 5 activos por uno pasivo, pero hoy como estamos viendo con la pérdida de empleo estamos en 1.2 por cada uno. De esta forma, que vemos cómo colapsa la industria, las Pymes y los comercios, en cualquier momento colapsa también el sistema previsional argentino.

-¿Está planificada esta forma de gobernar con alguna receta del exterior?

-Este gobierno se encontró con el triunfo y no lo esperaban ni ellos. De hecho, se vio en la construcción de los poderes provinciales, municipales que tuvieron que salir a buscar dirigentes, porque no los tenían. En el sector nacional se apuntó a los empresarios, pensando que porque a uno de ellos le iba muy bien en la actividad privada le iba a ir bien en la pública, pero la verdad es que son dos realidades diferentes.

“OJALÁ QUE LLAME A UN GRAN ACUERDO

ESTE GOBIERNO, PREVIO A LAS ELECCIONES “

Por otro lado, se refirió al escenario que se imagina de acá a las próximas elecciones para la Argentina y afirmó: “Veo una volatibilidad económica muy complicada, pero ojalá que este gobierno entienda que tiene que tratar de hacer un esfuerzo enorme para culminar su mandato”.

“Ojalá que llame a un gran acuerdo este gobierno, previo a las elecciones y sobretodo espero que en la Argentina pueda haber un poco más de tranquilidad para que todos podamos parar la pelota”, apuntó a la vez que aclaró: “Nosotros no creemos que una sola persona o partido vaya a resolver esto”.

En función de ello, Romero aseguró a “el Retrato…”: “Creemos que hay que hay que llegar a un gran acuerdo nacional y a un gobierno de coalición. Por eso, Urtubey plantea que el jefe de gabinete sea elegido por el Congreso de la Nación y no solamente por el Poder Ejecutivo” y agregó: “Estoy convencido que Juan Manuel Urtubey va a ser el próximo presidente en 2019”.