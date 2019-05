Daniel Rodriguez: “Si se desestabiliza el trabajo, se desestabiliza la sociedad”

Cuando uno analiza el tema de la desocupación y la precarización laboral, creo que hay unanimidad de criterio al afirmar que si se desestabiliza el trabajo se desestabiliza la sociedad, ya que el trabajo es el principal ordenador social y familiar. Sabemos que cualquier persona que carezca de trabajo no sólo tiene problemas financieros, sino también de espíritu. Es un tema muy profundo, aunque haya sectores que no lo consideren así. No quiero hacer un alegato que busque culpables, pero sí que marque políticas. No todo es igual en este ámbito, no es la política todo igual, no son los criterios todos iguales, no es lo mismo pensar o actuar de una manera que hacerlo de otra”.

Sería irresponsable de mi parte decir que esta situación es culpa del intendente Arroyo. Tal vez no hizo suficiente para modificar una realidad innegable y problemática, pero esta situación tiene otros responsables, como la gobernadora Vidal y el presiente Macri. En este sentido, tampoco podemos hacer únicos responsables de los aumentos de colectivo a los empresarios porque es verdad que también aumentaron todos los insumos. Lo que es cierto y seguro es que el mayor perjudicado es el trabajador al que no le alcanza para pagar el boleto. Me parece que hace falta un análisis que tenga mayor profundidad. Hoy todos estamos enfrentando una situación gravísima, por si el oficialismo no se dio cuenta todavía, estamos viviendo en un país que está en alerta roja. Más allá de hacer política para ganar las elecciones, los candidatos a intendente, muchos de ellos que están hoy acá sentados, no pueden dejar de lado que el país está en alerta y que el que gane tiene la responsabilidad de pensar cómo salir de este desastre.

No se puede invisibilizar la realidad. Acá está pasando todo esto, y como viene la mano, va a terminar mucho peor. Acá tenemos responsabilidades. Yo no quiero apelar a funcionarios en particular, me parece más productivo que apelemos a la política. Por ejemplo, tenemos una Secretaria de la Producción que no existe. ¿Qué produce esta secretaría? ¿Qué ha producido en este tiempo el gobierno comunal para salir de este atolladero en el que vivimos? Hay muchos expedientes dando vueltas relacionados con la creación de una Secretaría de Trabajo, que nunca termina de tomar forma. Pareciera que hay una especie de susto político ante la posibilidad de declarar la emergencia laboral. Esta ciudad está en emergencia, votemos lo que votemos. Miren la realidad de lo que está pasando. Oficialismo y oposición tenemos que resolverla si realmente pensamos en el pueblo, sino todo esto es solo retórica. Tenemos la obligación de encontrar salidas. Obviamente, digo con orgullo que el Día del Trabajador se vivía con felicidad en otros tiempos. Ahora son de amargura, de alguna manera hemos perdido la energía que se vivía en tiempo de lucha. Hay que hacer una autocrítica en el ámbito que a cada uno corresponda porque entramos en la etapa política más crucial de aquí a octubre. No quiero detenerme a ver si el problema es Macri o Vidal, no quiero detenerme en Mourelle, personaje irrelevante en esta discusión, o en la discusión de si Arroyo sí o Arroyo no”.

Hoy no se sabe quién es Cambiemos. Ya no está claro y es muy difícil llevar adelante la gestión cuando hay tantos problemas internos. Esperemos que haya definiciones rápidas y que la ciudadanía sepa quién es quién. Hagámonos todos en este Honorable Cuerpo, responsables de lo que nos corresponde, como nuestro bloque se hizo cargo de lo propio en su momento a pesar de recibir palazos por ello. Llegamos a este punto tras cuatro años de desgobierno, esto no fue casualidad ni una herencia. Cambiemos fue y sigue siendo Cambiemos con todos los que lo integran. No cambiaron, siguen siendo los mismos y llevan adelante las mismas políticas.

Daniel Rodríguez

Presidente Bloque Unidad Ciudadana