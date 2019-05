Bianchi (SEC) bregó por” una Mar del Plata y un país mejor con las fuerzas de todos”

Con motivo del Paro de Actividades en la República Argentina seguido por el Día del Trabajador, el Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio y Zona Atlántica Guillermo Bianchi conjuntamente con Luis Zumpano, Secretario de Previsión y Daniel Buccico, Secretario del Interior se expresaron de la siguiente manera ante las consultas de estas 48 horas importantes para la ciudad y el país

El Secretario de Previsión del Secza Luis Zumpano dialogo con la prensa y expreso que “Es un día muy especial para los activos y los jubilados, que en muchos casos no perciben todo lo que trabajaron en su vida”. “Hoy vienen a la Secretaria de Previsión a compartir y disfrutar el día del trabajador con sus pares”. También expreso “Tengamos esperanza y confianza en el día de los trabajadores que ojalá tengamos una Mar del Plata y un país mejor en poco tiempo con las fuerzas de todos”.

Daniel Buccico Secretario del Interior del Sindicato de Empleados de Comercio afirmó sobre el 1º de Mayo que “Con muchas dificultades en el interior, pero con muchas expectativas para que exista un convenio colectivo de trabajo, una ley de contrato de trabajo para que tengamos derechos y como responsable de la organización del interior trabajemos para hacerlo cumplir”. “Los trabajadores a las dificultades la encaramos con seriedad para que se pueda trabajar en conjunto y unidad para trasladarlo a todo el país y podamos demostrar que todos los trabajadores unidos somos la fuerza más importante de la nación”

El Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica Guillermo Bianchi hizo referencia a la huelga y al próximo 1º de Mayo

“Asistimos a un 1º de Mayo donde vemos la culminación de un modelo que a traído una profunda desigualdad a nuestra ciudad y nuestro país.”

“Estamos a las puertas de unas elecciones nacionales donde lo que se va a discutir es el modelo que voto la mayoría que traía muchos cambios y no se cumplió en nada.”

Bianchi consultado por la fecha se refirió de la siguiente manera “Por lo tanto, es una fecha donde tenemos que renovar las fuerzas para plantearnos seriamente que este modelo no le dio respuestas a la clase trabajadora y la clase pasiva. Hoy se están manifestando en todo el país acompañado por un Día del Trabajador donde el apoyo del va a ser contundente.”

“Nosotros estamos haciendo el gran esfuerzo para provocar un cambio productivo en la Argentina. Este país de la mano de la especulación y del FMI no tiene un futuro cierto, Argentina no sale sin trabajo ni producción y es el momento de cambiar el rumbo.”

A la hora de hablar del Sindicato de los Mercantiles dijo “El Sindicato está trabajando a la defensa del puesto del trabajo”. “La caída de venta a conspirado contra el comercio y el empleado. La gran tarea que tenemos que hacer es plantarnos y lograr el no a la reforma laboral que va en contra de los derechos adquiridos por los trabajadores y la otra los grandes esfuerzos que estamos haciendo con los empresarios locales para sostener el empleo”

Y para finalizar dejo un saludo para los trabajadores en su día “Mando un fuerte abrazo y saludos por el 1 de mayo a todos los compañeros mercantiles y a todos los trabajadores de la argentina”