Paro Nacional: “Los trabajadores estamos de pie luchando en contra de este modelo”

En el marco de la Jornada Nacional de Paro y Movilización, se realizó en la sede del Sindicato de Camioneros de Mar del Plata, una conferencia de prensa para evaluar el acatamiento y convocar a toda la sociedad al Acto en Luro e Yrigoyen.

En la conferencia de prensa estuvieron representantes de todas las organizaciones sindicales, sociales, centrales de trabajadores y movimientos populares que convocaron en todo el país a un Paro Nacional de 24 horas, en la previa del Día Internacional del Trabajador.

El Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, y adjunto de la CTA Autónoma nacional, José Rigane dijo que el de Macri, “es un gobierno que no sólo desarrolla una política de ajuste, privilegiando los acuerdos con el FMI, sino que además no respeta el derecho constitucional de huelga cuando presiona y amenaza a las organizaciones sindicales y difama a los dirigentes. Con en esta jornada nacional de paro y movilizaciones, intentamos que haya una transformación de la política económica que desarrolla el gobierno nacional, un cambio en el modelo productivo. Necesitamos un modelo que ponga en el centro al mercado interno, el desarrollo industrial, la creación de trabajo genuino, recuperar poder adquisitivo, que se termine con las políticas que nos condenan al hambre y a la pobreza, que resuelvan los problemas de los jubilados, que suba el salario mínimo vital y móvil. Esta acción no empieza ni termina acá, es un proceso que seguiremos adelante antes, durante y después de las elecciones, movilizando y ganando la democracia de la calle, para generar la transformación que este país requiere y que todos los argentinos nos merecemos para vivir mejor”.

Por su parte, la Secretaria General de la CTA de los Trabajadores de Mar del Plata Graciela Ramundo, dijo que “desde las tres centrales sindicales, el Frente Nacional y las organizaciones sociales y territoriales decimos basta a este modelo, basta de pobreza, basta de hambre, basta de acuerdo con el FMI, basta de mentiras este gobierno que engañó a los que lo votaron con propuestas que no cumplieran. Por eso los trabajadores estamos de pie luchando en contra de este modelo”.

El representante de la CTEP, Roberto “Tata” Gandolfi, evaluó positivamente la jornada, una construcción que comenzó el 4 de abril con las movilizaciones en todo el país: “ganamos conciencia entre los trabajadores, entre los diferentes gremios y los movimientos populares. Nos sumamos a la convocatoria del Frente Sindical y de las dos CTA porque tenemos claro los rumbos de este gobierno, hacia dónde va y hacia dónde tenemos que ir todos los que estamos acá. Lamentablemente queriendo discutir trabajo hoy estamos discutiendo la emergencia alimentaria, y eso es lamentable”.