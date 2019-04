Mensaje de la CGT Regional, ante la crisis socio laboral que sacude Mar del Plata

Se realizó el acto de conmemoración del primer aniversario de la reunificación de la CGT Regional Mar del Plata/Batán en la sede de calle Catamarca, oportunidad en la cual se dio a conocer un documento que refleja la visión y posicionamiento de esta Regional frente a la cruda realidad por la que atraviesa, fundamentalmente, la clase trabajadora de Mar del Plata y Batán.

Luego de realizar una pequeña reseña sobre la normalización y unificación de la Central Obrera expresaron su preocupación “por el escenario de conflictividad en aumento y con la firme convicción de que construir un esquema de unidad para nuestras acciones gremiales, asumimos hace un año este compromiso indelegable, frente a la acuciante situación que atraviesa la población de nuestra ciudad. Situación socio laboral que ha ido empeorando y que se ha complejizado vertiginosamente”.

Las políticas de endeudamiento externo, liberalización de la economía, fomento de la especulación financiera en detrimento de la producción, corrimiento del estado de su responsabilidad reguladora, administradora y tutelar, han generado un deterioro económico cuyos efectos afectan duramente a amplios sectores de la sociedad.

Más adelante señalaron que “Anunciábamos entonces que aquella transferencia de riqueza hacia sectores concentrados, formadores de precios: el sector financiero, la corporación agroexportadora, el sector energético y de servicios públicos, se traduciría indefectiblemente en destrucción de la industria, de la pequeña y mediana empresa, es decir, en desempleo y pobreza. Lamentablemente, esos resultados se han dando tal como lo preveíamos.

La gravedad se hace más notoria si tenemos en cuenta que todo ello trae aparejada la pérdida de derechos vinculados a la seguridad social, a la inclusión en el tejido de la comunidad, a la salud e inclusive, a la integración familiar. Sobre fines del 2018 el PBI de Argentina cayó un 2,5 %. Al mes de marzo, la inflación interanual alcanzó un 54,7 %. El índice inflacionario durante el pasado año superó en más de 15 puntos el nivel de recomposición salarial, afectando seriamente el poder adquisitivo de los trabajadores”

No dudaron en afirmar que “El impacto de estos indicadores en nuestra ciudad está teniendo atroces efectos: el nivel de empleo de los asalariados privados se destruyó hasta revertir lo alcanzado en los últimos cuatro años, la caída del trabajo registrado fue del 1,2 %. En Mar del Plata, el porcentaje de asalariados, la cantidad de trabajadores ocupados que buscan otro empleo y los asalariados no registrados, alcanzaron los alarmantes niveles del 2004”.

Al referirse al índice de desempleo en Mar del Plata “el más alto de todo el país, 12,8 %, se ha dado la triste realidad de 12000 marplatenses sin trabajo, alcanzando las 40.000 personas. Por su parte, el aumento del desempleo fue mucho mayor para las mujeres que para los varones: 14,8 %. En los jóvenes, el desempleo supera el 20 %. La subocupación alcanzó el récord histórico de 17 %, primera en el país y la mayor desde 2003. Resulta, por lo tanto, que hay más de 100.000 personas buscando empleo.

“Hoy los trabajadores de todas las actividades se encuentran en una compleja situación: los vinculados a la industria, a los servicios, al empleo público. Salarios cada vez más insuficientes para hacer frente a la canasta básica familiar empujan a muchos conciudadanos a sobreemplearse o aceptar condiciones abusivas de trabajo”.

Remarcaron que por esta situación “la destrucción de los puestos de trabajo más el aumento descontrolado de precios ha empujado a grandes sectores de la población a la pobreza: 28,7 % de los y las habitantes de la ciudad no pueden satisfacer sus necesidades. Hablamos de más de 180.000 personas”.

“La proliferación de asentamientos precarios y el aumento de personas en situación de calle, el agravamiento de la violencia en todas sus formas, dan cuenta de una población marplatense y batanense cada vez más vulnerada en sus derechos elementales, empujada a la exclusión. Sus necesidades son impostergables y exigen la urgente puesta en marcha de un dispositivo que las visualice, una convergencia de acciones que den respuesta en lo inmediato y una articulación social que permita a los distintos actores construir un proyecto de ciudad más inclusivo y solidario”.

Denunciaron también desde la Central Obrera “el abandono en que se encuentran muchos de nuestros barrios y con él, la dificultad de los trabajadores y trabajadoras para el acceso a la salud, a la educación, al transporte o a los servicios como luz, gas, agua potable y cloacas.

Por último, resaltaron que “nuestra ciudad es la tercera en el mundo con mayor cantidad de adultos mayores. Un sistema de salud colapsado, el costo de vida cada vez más elevado y el deterioro del sistema de seguridad social, dejan en estado de abandono a este importante sector de la sociedad marplatense.

La gravísima situación descripta nos plantea la responsabilidad de seguir fortaleciendo a nuestras organizaciones en unidad con el conjunto de sindicatos que componemos la CGT Regional Mar del Plata. Unidad que nos posiciona para seguir estando presentes en la prevención o resolución de cada conflicto gremial, promoviendo la formación de cuadros, la inclusión de compañeras y compañeros y la participación de la juventud. Continuaremos llevando adelante iniciativas gremiales, culturales, políticas, sociales que aporten crecimiento y estrechen lazos entre las organizaciones”.

Anunciaron que se continuarán “articulando acciones con otros sectores de la comunidad: Movimientos Populares, Universidad, Organismos de Derechos Humanos, las otras centrales de trabajadores, Defensoría del Pueblo, como así también con las organizaciones de la sociedad civil y reparticiones públicas en todo lo que sea pertinente al interés de la clase trabajadora.

Finalmente en el “contexto de profunda crisis socio laboral que atraviesa nuestro pueblo, la CGT Regional Mar del Plata exhorta a las futuras conducciones políticas a:

Promover el desarrollo productivo de la región.

Integrar a todos los sectores productivos de la ciudad en una economía sustentable.

Generar y preservar el empleo de calidad. Garantizar paritarias libres.

Revitalizar la actividad de nuestro puerto, atender la necesidad de trabajo del personal en tierra, velar por la seguridad de los trabajadores en la pesca y el cuidado del recurso.

Impulsar la instalación y el sostenimiento de la industria.

Fortalecer el mercado interno y el consumo para reactivar la actividad de las pequeñas y medianas empresas, principales generadoras de puestos de trabajo.

Fortalecer el sistema de salud con especial énfasis en la atención en los barrios y la atención de los adultos mayores.

Mejorar el estado de los barrios, que los servicios públicos lleguen en tiempo y forma a todos los trabajadores.

Generar políticas educativas que permitan el acceso inclusivo a todos los ciudadanos, en escuelas dignas y seguras, desde el nivel inicial hasta el universitario.

Defender el sistema previsional y generar políticas de cuidado y contención de los adultos mayores.

Revertir el sistema tarifario regresivo que asfixia a la industria, el comercio y la economía familiar de toda la población.

Promover políticas de equidad de géneros que revierta la exclusión, la precarización laboral y la violencia contra las mujeres y contra el colectivo LGBT.

Que la clase trabajadora, organizada en sus sindicatos y nucleados en la Confederación General del Trabajo, sea sujeto central de las políticas que permitan la liberación del pueblo de un sistema que oprime a los vulnerables y es funcional a intereses ajenos a nuestra Patria.

Por ultimo recordaron que “nadie se realiza en una comunidad que no se realiza, el sueño de la justicia social ilumina cada paso que estemos decididos a dar en el camino del bien común, el bienestar y el desarrollo con inclusión de los trabajadores y trabajadoras. Que el derecho a ser feliz no sea un privilegio que deba mendigarse, si no realidad efectiva para cada uno de ellos y ellas, en una Mar del Plata que les garantice las oportunidades que a toda la comunidad le corresponden”.