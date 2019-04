Cobos reconoció que Vidal puede ser la candidata y crece la puja para que se baje Macri

En Cambiemos ya se habla abiertamente sobre la posibilidad de que Mauricio Macri no se presente a la reelección, a pesar de los intentos desesperados de los últimos días por ratificarlo como candidato. El senador radical Julio Cobos admitió que si la situación económica no mejora, hay que pensar en una candidatura de María Eugenia Vidal.

“Si las condiciones macroeconómicas no se mejoran, me parece que hay que volver a poner la lupa sobre la posibilidad de Vidal”, declaró el mendocino, uno de los radicales que no ocultan su descontesto con el gobierno y se ven tentados por una candidatura de Roberto Lavagna.

Cobos confirmó además que al radicalismo ya ni siquiera lo tienta la posibilidad de ponerle un candidato a vice a Macri, algo que hasta hace semanas parecía una oferta irresistible. “Lo que están esperando es la definición de la situación económica, no estamos muy entusiasmados en discutir una posible fórmula si no vemos que se logre una estabilidad económica“, dijo el senador a radio Con Vos.

Las declaraciones de Cobos vienen a confirmar que la posibilidad de que Macri no vaya por la reelección es bastante más que una discusión mediática y ya se debate seriamente dentro de la coalición gobernante. En Cambiemos está tan avanzada la discusión que ya se habla de la conveniencia de que el candidato sea Horacio Rodríguez Larreta y no Vidal.

En ese contexto, el sábado por la noche hubo versiones muy fuertes de que por primera vez Macri había aceptado analizar la posibilidad de no presentarse a la reelección. Incluso, Marcos Peña, su principal sostén, habría empezado a resignarse a la idea de que su jefe dé un paso al costado.

Sin embargo, las medidas económicas de este lunes sugieren que el presidente no está con planes de dar un paso al costado y juega una carta muy fuerte para tratar de estabilizar el dólar, lo que parece por ahora su única esperanza de tener chances en las elecciones.

El contexto no es fácil para el presidente. Cambiemos acaba de quedar tercero en Santa Fe, una de las provincias que fue clave para el triunfo de Macri en 2015 y donde también ganó en 2017. Sin embargo, este domingo tuvo un fuerte declive y perdió incluso en la capital provincial, donde gobierna, y en Rosario, donde hasta hace unos meses tenía chances serias de ganar.

Los resultados de las primeras elecciones del año no ayudan y tampoco las encuestas de cara a octubre. El último sondeo encargado por el peronismo federal a Hugo Haime muestra que Macri a nivel nacional ronda los 20 puntos, lo que implica que podría no sólo perder contra Cristina Kirchner si no también quedar tercero. Las encuestas que encarga la Rosada no dan números mucho más alentadores.

En este escenario, entre los inversores y fondos de Wall Street con negocios en Argentina ya es unánime el pedido para que Macri se baje y Cambiemos apueste a Vidal o Larreta, según contaron fuentes del mercado neoyorkino. El motivo es claro: no quieren que gane Cristina porque temen perder miles de millones de dólares.