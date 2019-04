Montenegro junto a un taxista y un colectivero en un carpool por el mal estado de las calles

El diputado marplatense Guillermo Montenegro realizó una recorrida por distintos barrios de la ciudad acompañado por Amilcar y Samuel, un colectivero y un taxista respectivamente, donde dieron cuenta del mal estado de las calles de Mar del Plata. El legislador ratificó la necesidad de implementar un plan integral de asfalto y bacheo, que “en 4 años se arreglen todas las calles de la ciudad”.

Montenegro explicó que esta propuesta daría continuidad al gran aporte que hasta el momento realizaron Nación y Provincia que permitió realizar trabajos en Berutti y la 226, entre otras calles. “Todos los días me encuentro algún vecino que me dice que su calle figura asfaltada y no lo está”, comentó al tiempo que señaló que “los productores del cordón frutihortícola también sufren a diario el mal estado de los caminos rurales”.

En este sentido, indicó que “cuando asumí en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires el estado de las calles era igual que acá, y se pudo mejorar. Se puede hacer, pero en necesario una planificación seria, integral y transparente, que en 4 años asfalte toda la ciudad”.

Montenegro comentó que luego del diagnóstico realizado por su equipo “y a partir del aporte de los vecinos en cada encuentro, avanzamos en una idea para poder llevar asfalto y bacheo a todas las calles que lo requieran” y también enfatizó en el aporte de estas mejoras a la seguridad de Mar del Plata y Batán.

“Cuando vos tenés calles asfaltadas, al igual que espacios públicos en condiciones, luminarias, eso impacta directamente en la seguridad, porque podés circular tranquilo, los colectivos o vehículos pueden ingresar a todos los barrios y eso mejora la calidad de vida“, sostuvo el legislador marplatense.