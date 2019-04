Mar del Plata , líder del Regional Pampeano de Rugby

Se disputó la Fecha 8 del Regional Pampeano A Clasificatorio y Mar del Plata Club, que venció a Argentino de Bahía Blanca por 56 a 14, es el líder absoluto de la competencia y ya se aseguró el primer lugar en esta etapa, ya que le sacó 6 puntos a Sporting, que no lo va a pasar ni ganándole la fecha que viene. Su principal perseguidor, le ganó a 23 a 18 a Uncas y Sportiva le ganó 54 a 20 a San Ignacio.

Mar del Plata Club sigue liderando el Regional Pampeano A Clasificatorio gracias al buen triunfo que consiguieron frente a Argentino de Bahía Blanca por 56 a 14. Los de Celina, que hicieron las veces de local, llegaron al try de la mano de Leopoldo Branderiz (2), Felipe Lizarraga (2), Ramiro Alassia, Juan Cruz Porthé, Rodrigo Iza y Juan Ignacio Montone y, Junto a las 5 conversiones de Leonardo Sestelo y las 2 de Santiago Rodríguez, completaron el marcador final. Por el lado del “Azul”, Dulio Dello Stafolo y Tomás Moro llegaron al try, y Juan Cantarelli y Pedro Selvarolo sumaron una conversión por cabeza.

Sporting tuvo que trabajar en la Villa Marista para vencer a Uncas por 23 a 18. El equipo de Santiago Plaza y Eduardo Zapiola sumó gracias a los tries de Tomás Grosse, Federico Spinelli, Pedro Perenzin, y dos penales de Juan Noceti y una conversión de Gastón García Argibay. Para el equipo de Tandil, Emiliano Constanzo y Andrés Munarriz llegaron al try, y Tomás Álvarez sumó una conversión y dos penales.

Sportiva se hizo fuerte en Bahía Blanca para vencer a San Ignacio por 54 a 20. Los locales hicieron 7 tries para completar su faena: Matías Imbellone (2), Manuel Santos, Tomás Bermúdez, Tomás Inchausti, Facundo Zamora y un try penal. Además, el apertura Ignacio Ficcadenti aportó 17 puntos (4 conversiones y 3 penales). Por el lado del “Verde” Enzo Quinteros y Lautaro García sumaron de cara al in goal rival, mientras que Rafael Riego sumó dos conversiones y dos penales.

Biguá sumó su tercer triunfo de local en la misma cantidad de partidos disputados en esa condición, cuando recibió a Los Cardos en Las Dalias y lo venció por 31 a 22. Para el “Tricolor” Marco Raimondi, Hernán Ebrett y Raúl Brischeto sumaron tries y junto a las 2 conversiones y 4 penales de Lisandro Rodríguez configuraron el score final.

Comercial es otro local que se hace fuerte en su cancha de Sierra de los Padres, y esta vez recibió al alicaído Universitario y lo venció por 31 a 11. En el “Celeste” hubo tries de Marco Gasparri, Pablo Colángelo y el capitán Felipe Robles, en tanto que Bautista Farisé aportó dos conversiones y cuatro penales. En los de Matías Viazzo y Silvio Ercolano hubo un try de Juan Bruno y dos penales de Ignacio Osorno

Resultados

Regional Pampeano A Clasificatorio

Mar del Plata Club 56 vs Argentino de Bahía Blanca 14

Mar del Plata Club 82 vs 21 Argentino de Bahía Blanca (Intermedia)

Sporting 23 vs Uncas 18

Sporting vs Uncas (Intermedia)

Sportiva 54 vs San Igancio 20

Sportiva vs San Ignacio (Intermedia)

Biguá 31 vs Los Cardos 22

Biguá 12 vs 41 Los Cardos (Intermedia)

Comercial 31 vs Universitario 11

Comercial vs Universitario (Intermedia)

Posiciones

Mar del Plata Club ——-38

Sporting ——————– 32

Sportiva de Bahía Blanca 26

Comercial —————— 23

San Ignacio —————– 22

Biguá ———————— 13

Universitario—————- 12

Uncas ————————-10

Argentino de Bahía Blanca 9

Los Cardos——————— 5

Regional Pampeano B

Unión del Sur 33 vs 7 Los 50

Unión del Sur 45 vs 24 Los 50 (Intermedia)

Clasificatorio M-19

Biguá 51 vs 7 Unión del Sur

Comercial 16 vs 20 Sporting B

Mar del Plata Club 19 vs 23 Sporting A

Pueyrredón 12 vs 30 San Ignacio

Uncas 19 vs 19 Universitario

Los Cardos 46 vs 13 Los 50

Clasificatorio Regional C

Camarones 14 vs 39 Villa Gesell

Torneo Pre Intermedia Local

Comercial 19 vs 19 Universitario

Torneo Desarrollo

Gnomos 29 vs 28 Miramar