A pesar de la inflacion, los taxistas descartan pedir aumento de la tarifa

“En cuanto a lo laboral estamos en una situación pésima. Si bien pasamos Semana Santa, que se pudo trabajar un poquito más, la realidad es que la situación viene muy complicada”,resaltó el titular del Sindicato de Peones de Taxi (Supetax), Donato Cirone y aclaró que la situación que se encuentra atravesando la ciudad “es el fiel reflejo de lo que está sucediendo en el país en general”.

En tal sentido, indicó: “Nosotros no somos ajenos a la crisis general de la Argentina, porque si la gente no tiene dinero lo primero que van a dejar de consumir justamente es un taxi, a menos que sea por una emergencia o un caso puntual” y agregó: “Para nosotros esto es nuestro trabajo y herramienta, nuestro modo de vida, asique nos vemos perjudicados todos los taxistas en general”.

“No es el momento para pedir un nuevo incremento en la tarifa ”

“Por como viene todo nosotros tendríamos que tener no menos de dos aumentos en el año, incluso hasta tres, pero también tenemos que poner en la balanza si es conveniente eso o no”, destacó a la vez que completó: “Sabemos que aumenta la canasta familiar, los impuestos y todo aumenta. Nuestro sueldo sale de ahí, por eso necesitamos tener una tarifa acorde a lo que va la inflación”.

A su vez, manifestó: “Si llevamos la tarifa a un valor acorde a lo que va de inflación y teniendo en cuenta que ahora ya tenemos una merma importante en la actividad, no me quiero imaginar qué sucedería si aplicáramos el aumento real” y acotó: “Por eso, siempre hay que evaluar si es conveniente un aumento o no, porque por más que sea justo o necesario éste,creo que no es el momento para pedir un nuevo incremento en la tarifa mínima”.

“Mar del Plata estaba muy abandonada en todos sus aspectos”

Consultado por “el Retrato…” sobre sus expectativas en relación a lo que viene, respondió: “Somos consientes y la historia nos ha indicado quepara que el país funcione tiene que haber un gobierno que tire para los trabajadores y no para unos pocos, lo cual no está haciendo justamente ni el gobierno nacional, provincial y municipal”.

“En lo local, se ha hecho muy poco por la ciudad, ya que Mar del Plata esta muy abandonada en todos sus aspectos y hay que cambiar eso para terminar con esta pesadilla que viven los argentinos”, expresó a la vez que remarcó su deseo a que el próximo gobierno que conduzca la ciudad “sea peronista, que tire para los trabajadores y que sea un gobierno nacional y popular”.

“Estábamos mejor con la otra gestión”

Asimismo, hizo hincapié en que, en el marco del último gobierno, se encontraban mejor posicionados en su sector. “Estábamos mejor con la otra gestión. No se cerraban industrias como lo ha hecho Arroyo, al cual le importa muy poco que mucha gente se ha quedado sin trabajo, llevando a la precarización y a la miseria a los trabajadores”, reconoció.

En relación a lo anterior, indicó que “ocurre permanentemente” y acotó que “ni siquiera en un año electoral tienen la picardía de hacer cosas para hacer olvidar los tres años de miserias que se han pasado, sino que, por el contrario, las cosas siguen aumentado en todos los rubros como también los servicios básicos”.

“El país está muy complicado y la situación económica de los trabajadores como también de la gente en general y de las pequeñas y medianas empresas que no se pueden sostener, dejando ha muchas personas en la calle. Esto tiene que terminar de una vez por todas, porque es una pesadilla que nunca pensamos vivir”, explicó a la vez que comentó:“Hemos pasado hiperinflación y crisis muy grandes en el país, pero como esta no se ha vivido nunca”.