Alfonsín categórico: El radicalismo debe construir un nuevo frente político

“El radicalismo debe construir un nuevo frente, que sume fuerzas políticas con las cuales podamos coincidir en un programa de gobierno, que nos asegure que no se van a aplicar las políticas anteriores al 2015, pero tampoco las presentes” remarcó el referente del Radicalismo Ricardo Alfonsín en visita a Mar del Plata.

Alfonsín que se hallaba acompañado por Mario Rodríguez enfatizó en tal sentido que “estamos hablando con el socialismo, el GEN y un sector del peronismo ligado con Roberto Lavagna», para acotar que “Este es el momento para que desde la política se cree una alternativa a las dos fuerzas políticas que hoy aparecen como influyentes: Cambiemos y Unidad Ciudadana. La Unión Cívica Radical tiene que crear un nuevo frente sin excluir a nadie, pero que nos asegure no regresar a las experiencias anteriores al 2015, pero tampoco repetir este presente. Ninguna de esas dos cosas quiere la mayoría de los argentinos”.

No dudó en afirmar que “Esta es la posición que tiene mayores adhesiones en la Convención Nacional partidaria, que es el órgano que tiene que decidir la estrategia electoral del Radicalismo de cara al 2019

Mas adelante pidió “no tomar decisiones equivocadas que pueden agravar la situación del país, y por eso la Unión Cívica Radical tiene que construir un nuevo frente político que debe sumar a las fuerzas políticas con las cuales podamos coincidir en un programa de gobierno. Sí no hay un acuerdo programático no tiene sentido hacer ningún frente”.

En otro pasaje de la charla abogó por “conformar un frente con todas las fuerzas politicas, hay que acordar un programa de gobierno que asegure que no se aplicarán las políticas anteriores al 2015 y tampoco las presentes”.

Agregando: “Los problemas que hay que enfrentar después de las elecciones requieren de mucho volumen político, no es tarea de un solo partido. Después habrá que seguir negociando desde la gestión con otras fuerzas políticas y actores económicos y sociales para poder enfrentar con chances de éxito problemas más difíciles que los que se heredaron en el 2015”.

Fue crítico al momento de indicar que “el Radicalismo no ha puesto la cara por lo menos durante los dos primeros años de gestión de Macri, más aun si durante ese periodo se hubiera cerrado el comité nacional de la UCR, no se hubiera notado la diferencia, es una vergüenza que hayamos renunciado a nuestra identidad y haber hecho todo lo contrario de lo que dijimos que íbamos a hacer cuando conformamos este acuerdo, actuamos como convidados de piedra, de manera acrítica como sí las decisiones que tomará el PRO son las que hubiera tomado la Unión Cívica Radical en el gobierno. Tendrán que dar explicaciones sobre por qué actuaron así los hombres que estuvieron en la conducción y los que pudieron influir en ella pero no lo hicieron”.

El ex legislador nacional concluyó pontificando que “los indicadores sociales y económicos que le hicieron perder las elecciones al Frente para la Victoria en el 2015 no solo no mejoraron, sino que empeoraron”.