El dolar estuvo incontenible: Pasó los $ 47 y en Mar del Plata terminó cerrando a $46.40

Incertidumbre política interna más fortalecimiento del dólar en el mundo. Otra vez (como sucedió este mismo 25 de abril pero del año pasado) la salida de capitales de los mercados emergentes golpea al peso y la caída se profundiza por la inestabilidad local. En Mar del Plata la divisa norteamericana cerró a $46.40.

Después de cerrar el miércoles a $ 44,90, el dólar pegó este jueves un salto de un peso. Llegó a superar los $ 47,30, pero pasado el mediodía la licitación del Banco Central de US$ 30 millones y una suba de la tasa de 68 a 70% desinfló un poco la divisa, que en el Banco Nación cerró a $ 45,90.

En el mercado mayorista, donde operan los bancos y las empresas, sigue los mismos pasos que en el resto de los países emergentes y avanzó $ 1,09, hasta los $ 45,03.

Como sucedió el miércoles, el dólar se está fortaleciéndose frente a las monedas de países emergentes. Salvo en Brasil y en Filipinas, en el resto de esas plazas, el dólar sube.

A esta situación externa se suma el contexto electoral argentino. En los últimos días, las encuestas que muestran que Cristina Kirchner podría llegar a ganar en un eventual balotaje con Mauricio Macri, más el lanzamiento del libro de la ex presidenta -que algunos vieron como señal de que se presentará en octubre- hicieron que crecieran las dudas sobre el futuro de la economía argentina y la posibilidad de una nueva reestructuración de deuda en 2020.

Por eso el riesgo país se disparó -este jueves superó los 1.000 puntos- y los bonos argentinos se derrumbaron. Finalmente terminó en 947 puntos básicos, 0,32% menos que el miércoles.

El Banco Central no puede intervenir para frenar la cotización del dólar. Por ahora sus únicas herramientas son la tasa (está en 68%) y el dólar futuro. Recién cuando la divisa supere los $ 51,40 la entidad puede intervenir vendiendo US$ 150 millones diarios. Desde el 15 de abril el organismo está subastando US$ 60 millones diarios por cuenta del Tesoro, un monto que no está alcanzando para abastecer la demanda.