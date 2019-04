Cristina se despega de la corrida y anticipa que no piensa defaultear.”El caos es Macri porque hizo todo mal”

Este jueves en medio de la nueva corrida financiera que llevó el riesgo país arriba de los 1000 puntos básicos, la ex presidenta salió a desmarcarse del “riesgo Cristina” que Macri volvió a usar el miercoles para explicar el temor de los mercados a un nuevo default. Lo hizo mediante miembros de su gabinete, como Alberto Fernández o Emmanuel Álvarez Agis, su viceministro de Economía.

El propio Axel Kicillof ya lo había asegurado: “No somos anti-empresa ni queremos defaultear la deuda”, viene repitiendo con empresarios y asesores. El ex ministro de Economía tuvo varias reuniones en el último tiempo con fondos de inversión internacionales que tienen bonos argentinos en sus carteras.

LPO habló con un hombre cercano a la ex presidenta que aseguró que esta corrida contra los bonos argentinos responde a que “el Gobierno de Macri es un caos” y no tiene que ver con la posibilidad de la ex presidenta de ser reelecta, como indican incluso encuestadoras cercanas al gobierno como Isonomia .

“Macri no se hace cargo de su fracaso y del caos que generó en la economía del país y en la vida de las familias”, aseguraron desde el entorno de la ex presidenta y agregaron “Macri está peleado con la realidad, con la gente y ahora con el sector financiero que no confia en él porque hizo todo mal”.

“Se pasaron los primeros 3 años diciendo que la culpa era del gobierno anterior y ahora que se van, dicen que la culpa es del gobierno que viene. Si la tasa de riesgo país vuela, no es porque Cristina mejore en las encuestas, sino porque el Gobierno no hace nada de lo que debería hacer“, agregaron las fuentes.

Esta última afirmación no es compartida por operadores de Wall Street consultados reconocen que el gobierno de Macri demostró una torpeza muy grande en el manejo de la macroeconomía, pero creen que en efecto la posibilidad de un regreso al poder acentúa el castigo a los activos argentinos.

En el kirchnerismo, acaso conscientes de esto, se esfuerzan en despejar temores: “Nosotros pagamos las deuda del país con los tenedores. Pagamos el corralito de De la Rúa a todos los argentinos. Hablamos con empresarios importantes, con inversores financieros y nadie plantea miedo a Cristina. Todos vienen y nos consultan qué haríamos siendo gobierno y nadie se va espantado de esa reunión”, agregaron.

“Cancelamos la deuda con el CIADI y renegociamos con los holdouts y después pasó lo que pasó con los fondos buitre. Si lo hicimos fue porque nuestra idea era volver a los mercados”, explicó el ex viceministro Álvarez Agis que lleva tiempo señalando que no conviene ni hay argumentos legales para repudiar una deuda contraída democráticamente.

“Cualquiera que piense que la solución es que en 2020 es defaultear y pelearse con el FMI está fuera de sus cabales. Me parece una pésima idea. Yo creo que la Argentina tiene una posibilidad de reordenar la economía en acuerdo con el Fondo y honrando sus compromisos con acreedores privados. Dicho esto, nosotros nos tenemos que hacer cargo de nuestros problemas, pero el Fondo también tiene que hacerse cargo de sus equivocaciones con la Argentina”, agregó en declaraciones a Radio Milenium.

Para el Álvarez Agis, lo razonable hubiera sido que el FMI hubiese revisado sus previsiones de crecimiento y hubiese puesto un esquema de repago compatible con la realidad de la economía sin reforzar el ajuste que termina siendo contractivo y agravando la situación.

En la misma línea, el ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández aseguró a C5N que: “Me reuní en el último mes con cuatro, cinco, seis fondos de inversión posicionados con bonos de nuestro país y no creen que nosotros vayamos a defaultear. Y está bien que lo crean porque nunca defaulteamos. No está en nuestra genética no pagar.”

“Hay que explicarle esto a la gente para que no piensen que esto pasa porque en Wall Street se enteraron que Cristina sacó un libro porque no es así”, agregó.

“El mercado vio que el dinero del FMI no va a ser utilizado para pagar a los acreedores sino para controlar el dólar y ven un riesgo de default”, agregó el ex jefe de Gabinete. En efecto algunas de esas cuentas también están haciendo en Wall Street, como reveló LPO.

“Venden los bonos porque dudan que el Gobierno pueda pagarlos y eso los hace bajar de precio y además hace subir el riesgo país. Todo esto es culpa de Macri, no tiene nada que ver el movimiento electoral”, completó el ex jefe de Gabinete.