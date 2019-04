Carlos Arroyo participó del centenario del emblemático colegio Mariano Moreno

El intendente Arroyo participó de los 100 años del emblemático colegio Mariano Moreno (hoy EES Nº 22). Participó del izado de la bandera junto a autoridades y alumnos de la institución, además, descubrió una placa que el propio Arroyo mandó a confeccionar y se colocó sobre una de las paredes de la escuela en el hall central de ingreso y entregó un decreto declarando el aniversario de Interés Municipal.

En este marco, Arroyo expresó que “esta mañana participé del aniversario por el centenario del histórico colegio nacional Mariano Moreno del cuál egresé en el año 1964. Es un orgullo para mí volver a recorrerlo y recordar los hermosos momentos que he vivido en el Mariano Moreno. Abrazar con fuerza a Eduardo Souessia, un amigo que fue exalumno y dio un discurso digno del aplauso”.

Seguidamente, el Intendente agregó: “Felicito a sus autoridades, alumnos y exalumnos y agradezco la formación educativa que aquí he recibido. Tengo los mejores recuerdos, por eso me emocioné cuando recorrí las aulas. La vida me ha permitido que mi relación con esta escuela esté emparentada con grandes momentos en mi crecimiento. Tener que votar en la escuela donde estudié y egresé es para mi acto cívico de profunda emoción y hoy, celebrar su centenario, siendo Intendente de la ciudad donde nací, me resulta algo insuperable”, concluyó