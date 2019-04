Los concejales, por unanimidad, le dijeron “chau” a los sorbetes y vasos plásticos

POR UNANIMIDAD, EL CONCEJO LE DIJO CHAU A LOS PLÁSTICOS

El Concejo Deliberante aprobó el proyecto presentado el año pasado por varios concejales de distintos bloques políticos, para lograr la prohibición progresiva de sorbetes y vasos plásticos en General Pueyrredón.

Se trata de un proyecto de ordenanza presentado en el Concejo Deliberante para “reducir y después eliminar” el uso de sorbetes y vasos plásticos en la ciudad debido “al alto impacto ambiental que produce este desecho”. El mismo se trató en sesión del cuerpo legislativo, en la cual por unanimidad se acompaño la moción iniciada en junio de 2018 por los concejales Santiago Bonifatti (Sumar por Mar del Plata); Ariel Ciano (Frente Renovador); Natalia Vezzi (UCR); Ariel Martínez Bordaisco (UCR); Marcos Gutiérrez (Unidad Ciudadana) y Marcelo Carrara (Agrupación Atlántica).

“Celebramos lo ocurrido con este proyecto” dijo Bonifatti y continuo “si bien el Intendente había decretado hace una semana la prohibición de sorbetes y vasos plásticos en las playas de la ciudad, los concejales decidimos avanzar con el proyecto que cumplió con todas las instancias dentro del concejo obteniendo así una propuesta superadora a la presentada por el ejecutivo municipal a los medios”

La ordenanza iniciada por Bonifatti luego de una serie de reuniones con distintas ONG que hacen foco en la problemática ambiental, plantea instancias superadoras y un desarrollo progresivo hacia la eliminación de estos plásticos. Al ser consultado Bonifatti aclaro “cuando el doctor Arroyo decreto la prohibición lo tomamos como una medida favorable pero no quisimos quedarnos con eso y avanzamos en este proyecto anterior que propone un programa progresivo para que los comerciantes no se vean afectados con la medida, para que el ejecutivo pueda disponer de instancias de concientización en escuelas y para que los vecinos puedan obtener la información necesaria sobre esta problemática porque la idea no es soltar una frase en abril y que sea lo que Dios quiera. El objetivo es que la norma se cumpla de manera eficiente y por el bien de la ciudad, con sus vecinos conscientes del daño que nos causan los plásticos”.

Al finalizar el Concejal por Sumar afirmo “General Pueyrredon se suma hoy a las localidades vecinas y de este modo el sudeste de la Provincia de Buenos Aires se vuelve primera zona libre de plásticos de un solo uso (sorbetes y vasos plásticos).”