Incidentes, robos y arrebatos en la venta de entradas entre Aldosivi y River

Como era de esperar volvieron a registrarse incidentes en las ventas de entradas ante las ventanillas habilitadas por la Liga Marplatense de Fútbol; hecho que se sucede siempre con la llegada de algunos de los equipos grandes de Argentina.

Esta vez ocurrió, al haberse habilitado las ventas, cuando una persona que esperaba en la cola se acercó y luego de manotear un puñado de localidades , salió disparando. Eso motivo que quienes las expendían, cerraran momentáneamente las ventanillas .

En ese momento solo dos policías había en el lugar, quienes luego de varios minutos de “diálogo” lograron apaciguar los ánimos y la venta retomó su habitual y cansino ritmo.

A esa hora, habían pasado las 10 y 30, la cola daba toda la vuelta de manzana y prácticamente se unía entre los primeros y los últimos.

Cabe señalar que ya a media mañana se habían registrados arrebatos y robos de entradas y “Un vivo manoteó las entradas cuando estaban repartiendo y se fue, por eso no querían vender más”, indicó Oscar, un marplatesne que junto a un amigo hacían cola desde las 16 horas del martes. No dudó en afirmar que “La venta tendría que haber sido toda por internet, y esto no hubiese sucedido”

Es de destacar que este miércoles de a 10 a 17 se venderán las entradas generales y plateas, el jueves y viernes remanente de generales y plateas, y el sábado remanente de todo. Los precios de las plateas son: $800, las cubiertas $1000 y $1500 los palcos.

La revancha se llevará a cabo el sábado 4 de Mayo en el Monumental, también a las 21 horas, sin público visitante. El ganador de esta llave, jugará con quien pase entre Atlético Tucumán y Talleres.