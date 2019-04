“Identidad Peronista” inauguró espacio en búsqueda de la unidad del movimiento nacional y popular

Luego de haber inaugurado un nuevo espacio político en Belgrano 4062 y en el marco de las próximas elecciones, el referente del partido Identidad Peronista, Marco Leiva, dialogó con “el Retrato…” y expresó que “es fundamental ganar las elecciones, ya que las mismas son las más importantes desde la vuelta de la democracia” a la vez que apuntó a lograr “la unidad del peronismo”.

“Este sábado hicimos una charla inauguración con Fernando Borroni, de la cual participó la diputada nacional y referente de Unidad Ciudadana, Fernanda Raverta, como así también Vito Amalfitano de Abrazo Ciudadano”, sostuvo Marco Leiva a la vez que destacó que “desbordó la gente local que asistió a este encuentro”.

En ese sentido, expresó que “el local estará abierto para que los vecinos y compañeros y compañeras que tengan la intención de charlar con nosotros puedan tener un espacio, donde ser escuchados, puedan volcar sus inquietudes y donde nosotros podamos resolver algunas preguntas que tengan”.

“Si bien no vamos a poder resolver en lo inmediato los problemas que tengan, sí vamos a poder orientar. Los compañeros que, si bien no militan orgánicamente, están con una necesidad muy grande de ser escuchados, de hablar y contar qué es lo que está pasando, ya que hay mucha incertidumbre con respecto a las candidaturas, lo cual genera que las ciudadanos interesados no tengan la información adecuada”, sostuvo.

Asimismo, precisó que continuarán dando charlas y los cursos de micromilitancia, “lo cual es una tarea que el ciudadano puede llevar adelante sin tener que militar orgánicamente” a la vez que aclaró que en el día a día irán implementando diferentes actividades para hacer.

En ese contexto, hizo hincapié en la situación actual de la ciudad y resaltó: “Lamentablemente Mar del Plata no escapa frente a lo que está pasando en el resto del país. Cuando hay crisis económicas, la ciudad es una de las primeras en la cual se sienten las mismas”.

“Mar del Plata históricamente ha tenido el índice de inflación más alto”, aseguró a la vez que confesó que desde su espacio se encuentran convencidos en que tanto los números de pobreza, indigencia, desempleo e inflación “no son los datos adecuados ni los que se ven en la calle o barrios con los vecinos, ya que hay un problema mayor en la sociedad”.

A su vez, destacó que la prioridad que llevan adelante desde su partido es “la unidad” del espacio nacional y popular. “Es fundamental ganar las elecciones, ya que las mismas son las más importantes desde la vuelta de la democracia. Va a haber un antes y un después y dos modelos contrapuestos que se chocan y que estarán volcados a la sociedad para que ésta elija”, aseguró.

“Creemos que es fundamental torcer de una buena vez esta obra neoliberal que estamos viviendo y que vuelva a gobernar un gobierno nacional y popular, que sea en Mar del Plata para todos y para todas”, resaltó y agregó que, en segundo lugar, tienen como prioridad trabajar con los compañeros para paliar la situación de pobreza y desesperanza que hay en la ciudad.

“Arroyo no cumplió con las expectativas y

es un gobierno que deja mucho que desear”

Por otra parte, se refirió a la gestión del intendente local y apuntó: “Es una desidia total en todas las áreas. Se observan los índices y ninguno demuestra algún tipo de mejoría en lo que respecta a 2014 o 2015 sino que lamentablemente Arroyo no cumplió con las expectativas y es un gobierno que deja mucho que desear, más allá del personalismo que tiene el mismo o su forma de ser”.

“En lo que es la gestión política en todas las áreas ha dejado cosas inconclusas como así también una situación económica y social muy complicada”, afirmó Leiva en conversación con “el Retrato…” a la vez que confesó: “Estamos convencidos que vamos a ganar en las próximas elecciones. Estamos con muchas esperanzas y vamos a poner el hombro trabajando todos los días para sacar al país y a la ciudad adelante”.