Gustavo Blanco: “La decisión de seguir adelante con los proyectos ha primado sobre las grietas”

Próximos a la inauguración del Centro de Salud N°1 ubicado en Colon y Salta, el Secretario de Salud de General Pueyrredón, Doctor Gustavo Blanco, dialogó con “el Retrato…” y resaltó el crecimiento del área en los últimos años. “Hemos dejado en la ciudad de Mar del Plata un sistema de emergencia en la vía pública que no existía, campañas de vacunación con record histórico de ello en la ciudad y hemos recuperado la asistencia pública y puesto en valor al menos seis Centros de Salud”, remarcó.

En tal sentido, el referente del área de salud local señaló que, como deuda, les queda “mejorar el acceso de la gente a los centros de salud, ya que hay una deuda con los turnos, porque cuando uno va a los barrios la gente se queja que no llega a los centros de salud”.

“Estamos trabajando para los próximos cuatro años con un sistema novedoso de atención, que se llama Triage, mediante el cual tenemos la expectativa de que la gente acceda más rápidamente a los turnos y que no quede con mucha demora como sucede hoy en día”, indicó.

En relación a dicho sistema, aseguró que está proyectado continuarlo, independientemente del gobierno que continúe luego de las próximas elecciones de octubre. “La idea es trabajar en escala. Por ejemplo en el Cema hay muchas cosas que los antecesores hicieron como el sistema de la informatización de la salud pública que se continuó y se escaló ese peldaño”, aseguró.

-¿Cómo viene la relación con la provincia de Buenos Aires?

-Tenemos una muy buena relación con el resto de los actores que están en el partido como son los directores de hospitales, con el director de Zona Sanitaria Octava, con el director asociado, que está encargado de la distribución de la logística de las vacunas, con el INAREPS, con la Dra. Ortíz y con el actual Ministro de Salud. Cuando hay un cambio de Ministerio lógicamente se demoran las firmas y los procesos de algunos programas que teníamos, pero por suerte la relación es excelente, lo mismo con la gobernadora y todos sus ministros de Desarrollo Social, Educación, etcétera.

-¿Cómo es la situación real del CEMA?

-La situación real hoy es cumplir las promesas del intendente. Primero agradecerle públicamente a (Carlos) Arroyo con la libertad que nos deja trabajar y segundo queremos cumplir con todas sus expectativas de campaña: una de ellas fue tener un hospital propio en Mar del Plata, en relación a lo cual hemos ofrecido que en la planta superior del CEMA se construyan 23 camas de internación de cuidados moderados e intermedios cerrado a los centros de salud. En esta etapa es lo que podemos cumplir, porque después hay que tener personal para ocupar las obras que uno construye. El día de mañana se verá si conseguimos más personal para ampliar el futuro hospital.

-¿Cómo es la relación con el personal?

–Con algunos muy buena, con otros regular y con otros mala. Estamos en un país cortado por la mitad y tenemos una grieta que se trasluce en todos los órdenes de la vida. Hay gente que cuando uno demuestra que está haciendo una gestión apoya y la multiplica y gente que retrasa esas cosas y permanentemente pone palos en la rueda, lo cual se da en todos los órdenes de la vida no solo en el ámbito de la salud.

“El problema más grande que tenemos en la Secretaría de Salud es el ausentismo laboral, que es un problema común en todo el Estado. Hay muchas personas con carpetas médicas, para ello se necesita nombrar suplentes y muchos piden también éstas y los centros de salud quedan descubiertos”, reconoció.

En relación a lo anterior, Blanco explicó que “hay carpetas que están muy justificadas y otras que a nuestro criterio médico no lo están. Hay casos de profesionales que tienen carpeta y que los vemos trabajando en su clínica privada” y aclaró que “el 25 o 30% no está trabajando”.

Por su parte, el Subsecretario de General Pueyrredón, Doctor Pablo De la Colina, se refirió a la situación del SOIP y afirmó que “está trabajando muy bien” a la vez que comentó que el mayor problema “es el del acceso de la gente a los turnos, lo cual se está intentando solucionar”.

“Hace muchos años que no se resuelve ese problema. Primero hay que potenciar el tema del 147 y los turnos telefónicos, que la gente se acostumbre a ello y la otra es abrir un poco las áreas programáticas de cada centro, que estaban un poco cerradas, para que la gente pueda movilizarse en los centros de salud regionalizados, lo cual dará un poco de aire en cuánto a los turnos”, sostuvo.

Por último, agregó que el sistema Triage resulta de fundamental importancia en tal sentido, “la gente va a entrar y va a ser atendida por un profesional que le va a dar la prioridad y se va a ir con el turno ese día si es inmediato o al otro día”.

Por otra parte, el Doctor Blanco, valoró que respecto a lo que se viene “cada uno tiene su expectativa particular” y confesó: “La mía como Secretario de Salud es que tengamos un fin de año en paz, que la salud no tenga grietas. Muchas veces hay cosas que le hacen mal a la gente, que no entienden que no nos hacen daño a nosotros que somos políticos sino que a la gente”.

“El daño es al vecino que muchas veces necesita hacerse una tomografía y no se la pudo hacer durante mucho tiempo por ejemplo. Queremos una vida en paz. Nosotros le damos salud a la gente, queremos que las críticas nos las hagan en persona, pero que no se dañe al vecino”, comentó.

Por último, Blanco expresó: “Hoy estamos muy contentos, porque la decisión firme de seguir adelante con los proyectos ha primado sobre las grietas” y agregó que “el acceso a los turnos es fundamental, porque de nada sirve un edificio nuevo si la gente no llega”.

“Hay una cultura y una historia del vecino de ir temprano al centro de salud porque necesita la atención de pronta respuesta. La protesta es generalizada con respecto a la salud y ese es el punto que puede solucionar esto”, concluyó en conversación con “el Retrato…”