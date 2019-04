Elisa Carrio, trajo a la memoria a Herminio Iglesias, luego de acusar elípticamente a De La Sota

En un discurso en Cruz del Eje, la diputada nacional por la Coalición Cívica y referente de Cambiemospronunció una inquietante frase: “dijo, trayendo a la memoria

La diputada, que suele pronunciar frases similares varias veces por año, había llegado a Córdoba con la supuesta intención de apoyar la candidatura a gobernador del radical Mario Negri, que busca desplazar al peronista Juan Schiaretti y compite contra el intendente radical de Córdoba, Ramón Mestre.

Poco después del discurso de Carrió, la periodista Candelaria De la Sota, hija del ex gobernador fallecido en un accidente automovilístico el año pasado, escribió en su cuenta de Twitter: “Presidente @mauriciomacri , espero que le pida a su socia política @elisacarrio que se disculpe de inmediato conmigo y toda mi familia por la inmensa barbaridad que dijo sobre la muerte de mi padre. No todo vale para conseguir votos”.

Carrió ensayó una retractación genérica, con errores de ortografía y sintaxis y sin mencionar a la familia que se sintió ofendida, también a través de la misma red social: “La palabras sólo puede ser entendidas desde lo espiritual y en el contexto que fueron dichas. En ningún momento celebré la pérdida del Ex Gobernador De La Sota. De los que no creen, no puedo hacerme cargo. No quise ofender a nadie y si lo hice mis disculpas más sinceras (SIC)”.