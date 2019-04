CONICET Mar del Plata realizó el Acto de Bienvenida a 55 nuevos Becarios 2019

Los 55 nuevos becarios de Conicet Mar del Plata se suman a los más de mil agentes que ya se encuentran trabajando en la ciudad y la zona; y que estarán distribuidos en las cuatro grandes áreas del conocimiento: Ciencias Agrarias, Ingeniería y de Materiales; Ciencias Biológicas y de la Salud; Ciencias Exactas y Naturales y Ciencias Sociales y Humanidades.

Los nuevos ingresos desempeñaran sus tareas de investigación en las diferentes áreas e institutos que forman parte del Consejo, conformándose de la siguiente manera: 25 ingresos de becas doctorales y 11 en temas estratégicos, 13 becas de finalización de doctorado, 17 de posdoctorado y 12 becas posdoctorado de temas estratégicos.

Durante el Acto, dieron las palabras de bienvenida el Vicedirector del CONICET Mar del Plata, Oscar Iribarne, y Daniel Antenucci, Vicerector de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP). Además, la Coordinadora de la Unidad de Administración Territorial (UAT) del Centro Científico y Tecnológico a nivel local, María Inés Bello, y representantes de Departamentos Institucionales brindaron información administrativa a los nuevos ingresantes.

Oscar Iribarne inauguró el acto dando la bienvenida al organismo y felicitando a los ingresantes. “Quiero manifestarles mi admiración para este nuevo grupo de becarios, que son producto de una competencia muy importante, porque se presentaron muchísimas personas para ocupar estos lugares. Ustedes han sido los elegidos y eso debería llenarnos de orgullo. Son un grupo muy selecto y seguramente altísimamente capacitados. Hoy el Estado les está brindando la posibilidad de mejorar y capacitarse y además es una gran responsabilidad”, manifestó.

Por su parte, el vicerrector de la UNMDP continúo, con las palabras de bienvenida: “ustedes hoy empiezan una carrera que es bastante meritocrática pero no pierdan de vista que son parte de un sistema, parte de un país. La gratuidad de la enseñanza, el sistema científico tecnológico que tenemos, el CONICET que es un modelo único en el mundo; todo esto es parte de un contexto que hace posible que ustedes hoy tengan esta beca. Si este contexto no está, no hay beca, no hay carrera, no hay ciencia directamente”.

“Para que el país tenga una proyección de futuro, se necesita más desarrollo en ciencia y tecnología y mayor inversión. Ustedes son embajadores del mensaje sobre la necesidad de la ciencia y la tecnología en el país y lo importante que es para el crecimiento de las instituciones. Nuestra misión además de formarnos e investigar es hacer entender al resto de la sociedad la necesidad del desarrollo tecnológico”, agregó.

A continuación se proyectó un video institucional del CONICET y luego, miembros de la UAT brindaron información administrativa acerca de los institutos que dependen del CONICET Mar del Plata y las grandes áreas temáticas que se desarrollan en la zona; y además de las responsabilidades, derechos y obligaciones de un becario para el organismo. El Acto finalizó con información sobre Seguridad e Higiene, a cargo de la empresa Bloque Gestión.

También estuvieron presentes Daniel Carrica, Director del ICYTE, Horacio Martínez, Vicedecano de la Facultad de Psicología, Miguel Pereyra Iraola, Vicedecano de la Facultad de Agrarias, Luis Aguirrezábal, Secretario De Ciencia y Tecnología de la UNMDP, Mario Cisneros, Subsecretario de Transferencia y Vinculación Tecnológica de la UNMDP y Carlos Mezzadra, Director de la Estación Balcarce INTA.