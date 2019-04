Rip Curl Pro Playa Grande: Daniela Rosas y Matheus Navarro ¡Campeones!

La edición 2019 del Rip Curl Pro Playa Grande sirvió para estirar la racha ganadora de los surfistas de Brasil, la victoria de Matheus Navarro no hizo más que confirmar la supremacía del gigante sudamericano en Playa Grande. En el último heat del día venció a su compatriota Lucas Vicente.

La mañana comenzó con la eliminación del argentino Leandro Usuna, el único surfista local que logró llegar al domingo de Pascuas con una oportunidad concreta. A pesar de surfear muy bien, Igor Moraes (Brasil) sacó a relucir su surfing aéreo y logró arrebatarle el heat que venía liderando el integrante del team Rip Curl Argentina.

Matheus Navarro y Lucas Vicente no se dieron respiro en una final 100% brasileña. Lucas Vicente desplegó su repertorio de aéreos, tomando 10 olas en los primeros 10 minutos y mejorando sus scores. Por su parte, Navarro fue más paciente para seleccionar las olas, aunque su surfing fluido y de excelente línea no lograba entrar en sintonía con el correr del tiempo.

La espera se volvía angustiante para Navarro, una izquierda le trajo una gran chance y no la dejó pasar. A base de snaps y un buen off the top en el cierre, logró la nota que necesitaba para aventajar a Lucas Vicente. Con el reloj marcando 5 minutos para el final y la prioridad a su favor, toda la presión recayó sobre la tabla de Vicente, quien salió a buscar una nota de 6.06 para cantar victoria, no la encontró y Navarro comenzó el festejo.

“Dedico este triunfo a mi mamá y a mi familia. Argentina es muy importante para mí, ahora me voy a México a un viaje de freesurf, estoy muy emocionado”, pudo expresar entre lágrimas un feliz Matheus Navarro.

El surfing brasileño volvió a arrasar en Mar del Plata, tres brasileños en el podio: Matheus Navarro, Lucas Vicente e Igor Moraes. Chile vivió su gran momento con Roberto Araki, quien se quedó con uno de los dos terceros puestos en juego.

Daniela Rosas y un triunfo histórico para Perú

La final femenina tuvo como protagonistas a dos competidoras que en la previa no figuraban entre las candidatas. Ambas finalistas se encargaron de dejar en semifinales con las manos vacías a las dos aspirantes a la corona: Dominic Barona (Ecuador) y Ornella Pellizzari (Argetina).

La peruana Danela Rosas le puso punto final a las esperanzas de Barona, quien estaba dispuesta a conseguir su tercera victoria consecutiva en Mar del Plata. La chilena Fica fue de menor a mayor y logró una importante victoria ante Ornella Pellizzari, quien se despidió de la competencia con el tercer escalón del podio.

Fica y Rosas salieron en busca de la victoria desde el primer minuto, ambas debutantes en eso de disputar una final WQS. Daniela Rosas se mostró un poco más firme en el comienzo del heat y lo supo sostener con el correr del reloj. Lorena Fica se concentró en buscar las olas indicadas para ejecutar una segunda maniobra, labor que se le presentó complicada con el cambio de las condiciones del mar.

El bocinazo final encontró el score fijado 5.9 – 5.1 favorable para Daniela Rosas. “Estoy muy feliz de ganar acá en Mar del Plata, es mi primer triunfo en un WQS y estoy contenta. Entrené mucho, por suerte logré ganar y ahora a seguir un año con varios eventos por delante”; expresó Daniela Rosas en la entrevista después de ganar su primera final WQS.

La fiesta llegó a su fin con la tradicional entrega de premios, en donde Sebastián Loustau, organizador del Rip Curl Pro Playa Grande, agradeció a todos los que hicieron lo posible para que el evento sea una realidad.

También fue de la partida la presidenta del EMTUR, Gabriela Magnoler, quien se encargó de entregar el premio mayor a Matheus Navarro.

Nuevamente Brasil se quedó con el Rip Curl Pro Playa Grande, un clásico que vuelve cada Semana Santa.

Galería de campeones

2013: Jihad Khodr (Brasil)

2014: Alex Ribeiro (Brasil)

2015: Robson Santos (Brasil)

2016: Flavio Nakagima (Brasil)

2017: Thiago Camarao (Brasil) – Dominic Barona (Ecuador)

2018: Wesley Santos (Brasil) – Dominic Barona (Ecuador)

2019: Matheus Navarro (Brasil) – Daniela Rosas (Perú)