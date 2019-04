Médicos y judiciales bonaerenses convocan a un paro de 24 horas este miércoles

Luego de que el gobierno bonaerense cerró un acuerdo con la conducción del Frente de Unidad Docentes y en el marco del reclamo por su negociación salarial, los trabajadores judiciales bonaerenses y los médicos anunciaron un nuevo paro de actividades por 24 horas y 48 horas respectivamente para el próximo miércoles, que estará acompañado con una movilización en La Plata.

En tal sentido, según informaron desde la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) la medida de fuerza se llevará a cabo el próximo miércoles con el objetivo de ser convocados para darle continuidad o un cierre a la negociación salarial de 2018 y que se inicie la de este año. El paro convocado para este miércoles en toda la provincia además incluirá una movilización que se realizará en la ciudad de La Plata por parte del gremio.

Además de la cuestión salarial, la AJB reclama la conformación de mesas técnicas para acordar un proyecto de ley de negociación colectiva para el Poder Judicial y en la se debata la restitución del sistema de enganche –con la Justicia Nacional- con porcentualidad salarial.

“Por último, reclamamos a la Suprema Corte y a la Procuración General una solución a los problemas de infraestructura que atraviesa el Poder Judicial, como así también la implementación de espacios de diálogo que permitan dar respuesta a los diferentes reclamos impulsados por la AJB”, señalaron desde el gremio en un comunicado.

Por su parte, desde Cicop indicaron que todavía no fueron convocados a “nuestra paritaria específica, la que se enmarca en la Ley 10471. Después de haber incumplido el acuerdo de noviembre de 2018, que establecía claramente el compromiso de presentar no sólo una nueva propuesta salarial en el mes de diciembre, sino también a darle continuidad al tratamiento de los temas no resueltos, la dilación del gobierno es inadmisible”.

Asimismo, indicaron que “los salarios pierden, día a día, poder adquisitivo. Así, al desmedro sufrido por el no cierre de 2018 se le suma la afectación de este primer trimestre de 2019, donde la inflación alcanzó la escandalosa cifra de 11,8 %”. Entonces apuntaron que la situación “tiene a la gobernadora Vidal y a su Ministro Andrés Scarsi como responsables políticos de la crisis en que está sumido el sistema público de Salud bonaerense”.

“Con nuestro pliego de reclamos, que incluye también la situación previsional y las medidas relativas a políticas de género, nos preparamos para llevar adelante un paro de 48 horas en la semana que se inicia”, añadieron y detallaron que “el miércoles 24 acompañaremos la actividad que se realizará en el Hospital Posadas. El jueves 25 nos movilizaremos al Ministerio de Salud provincial para expresar fuertemente, con el mayor número posible de compañeros y compañeras en la calle, que si no hay respuestas a los planteos, el conflicto no hará más que profundizarse”.