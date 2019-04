Marcela Tarifeño presenta su primer trabajo discográfico “The Look of Love”

Marcela Tarifeño, reconocida cantante de jazz de nuestra ciudad, presentará formalmente su primer trabajo discográfico: “The Look of Love” el viernes 26 de abril a las 21 en el Teatro Melany del Centro de Arte deSan Luis 1750, Mar del Plata

Fruto de la tarea de más de 2 años junto a su quinteto, este álbum lleva el título de una de las canciones que lo conforman, y está integrado por 12 muy personales versiones de temas incluidos en el repertorio de Marcela.

El jazz, el soul y el particular estilo de esta artista se funden en este disco, donde suenan también un puñado de los músicos como Angel Moutafian en guitarras, Daniel Fernández en teclados, Alfredo Facciolo en bajo y Javier Puyol en batería, así como también los invitados Eduardo Palomo y Fernando Waiman.

Está producido musicalmente por Angel Moutafian y grabado el pasado 14 de julio en los estudios El Bunker de Mar del Plata.