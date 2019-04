Dolor y estupor en el mundo del fútbol por la muerte de Julio Cesar Toresani

Julio César Toresani fue encontrado muerto en la sede de la Liga Santafesina de Fútbol, donde estaba viviendo. Los investigadores creen que el ex jugador de Boca, River, Colón y Unión -entre otros equipos- se suicidó.

Sus allegados dicen que el ex mediocampista atravesaba un cuadro depresivo. De hecho, la semana pasada había sido hospitalizado de urgencia por un intento de suicidio con pastillas. le realizaron un lavaje de estómago y en 48 horas le dieron el alta.

En este contexto, Gabriel Coffi, empleado de la Liga Santafesina de Fútbol que se encargaba de abastecer al ex futbolista, dio detalles de las últimas horas que vivió el Huevo en el predio. “Cuando le llevé el desayuno vi que estaba en una posición incómoda. Pensé que se había desmayado porque estaba medicado, pero ya estaba muerto”, dijo en diálogo con TyC Sports.

En la entrevista televisiva Coffi aseguró que “un amigo de él envió un video en el que mostraba que tenía pensado suicidarse”. Sin embargo, una visita nocturna pareció calmar a Toresani: “Cuando fuimos a la noche con el presidente de la Liga Santafesina de Fútbol (Axel Dario Menor) lo contuvimos hasta que llegaron los médicos. En mi último recorrido por el predio vi que estaba descansando, pero cuando volví esta mañana lo vi en esa posición, con un cable alrededor del cuello”.

“No me sorprendió que haya tomado esta decisión. Siempre me decía estas cosas, y cada vez que hacía referencia a eso yo llamaba al psicólogo, porque no soy médico”, continuó el empleado de la entidad y aclaró: “Estaba previsto de que vaya a un centro de rehabilitación, porque necesitaba ayuda profesional”.

Finalmente, Coffi remarcó que “en la habitación había cartas, porque quiso dejar todo en orden” y cerró la entrevista con la señal deportiva con un análisis de la crisis personal que vivió el Huevo en el último tiempo: “Lo que más me dolió fue el abandono total que sufrió. Si uno tiene un problema marital, los hijos se tienen que poner aparte. No le dejaron ver al hijo, y tal vez eso fue lo que desencadenó todo. Cuando creíamos que estaba bien, bajamos un poco la guardia y nos pasó esto”.

Maradona: “Pensar que lo quise pelear, y hoy lo lloro”

Diego Armando Maradona.ona: le dedicó sentidas palabras en redes sociales y recordó aquellas épocas.

Diego Maradona y Julio César Toresani con la camiseta de Boca. (Instagram: maradona)

“Pensar que lo quise pelear, y hoy lo lloro. Después de aquella famosa discusión, él vino a jugar a Boca y fuimos grandes compañeros.Hablé muchas veces con él por teléfono. Yo pensé en traerlo como segundo mío. Lamentablemente, llegué tarde. No creí que fuese todo tan grave… Ahora, yo me pregunto, ¿por qué Boca, River o la A.F.A. no les dan apoyo a los futbolistas que pasan por esta situación? No creo que el caso de Toresani sea el único. Por otro lado, hay gente que conocía al Huevo mucho mejor que yo, y no hizo nada. Él era un tipo muy trabajador. Lo lamento en el alma. Mi pésame a toda su familia. Ojalá que los hijos tengan el mismo corazón que su padre”, escribió Maradona en su Instagram.