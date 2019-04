Macri resiste y convoca a los gobernadores de Cambiemos

Mauricio Macri parece decidido a defender su candidatura presidencial, acechada por las encuestas que le otorgan un pico de imagen negativa y abren la posibilidad que Cristina Kirchner le gane en segunda vuelta. El presidente ordenó a Marcos Peña y Rogelio Frigerio que convoquen para este martes a los cinco gobernadores de Cambiemos con la excusa de “repasar” la implementación de las medidas heterodoxas anunciadas el pasado martes.

Las primeras encuestas encargadas por la Casa Rosada indican que fueron bien recibidas por la población las medidas de “alivio” diseñadas para quitarle un poco de presión al ajuste en marcha, al menos hasta las elecciones. Con esa carta en la mano Macri apuesta a mostrarle sobre todo a sus socios del radicalismo que su reelección sigue siendo un proyecto viable, cuando circulan versiones de un paso al costado para que María Eugenia Vidal lo reemplace como candidata presidencial y que él mismo se encargó de rechazzar.

Además de la propia Vidal, fueron convocados Horacio Rodríguez Larreta y los radicales Gustavo Valdes, Alfredo Cornejo y Gerardo Morales. Estos últimos dos venían asumiendo el peso de plantear públicamente su descontento con el rumbo del Gobierno.

De hecho, fueron quienes impulsaron el paquete anunciado, que tiene reminiscencias al Plan Primavera de Alfonsín. Macri cedió de mala gana y ahora empieza a percibir que acaso no fue tan mala idea. Luego del anuncio Frigerio tuvo algunas reuniones con radicales y pudo confirmar que el mal clima con la Casa Rosada había aflojado.

En la reunión del martes no se hablará de la fórmula presidencial, donde sigue flotando la idea que acompañe a Macri un radical y se menciona con insistencia al diputado Martín Lousteau. “Acordamos que la definición de la fórmula pasa para Junio”, afirmaron a LPO fuentes del macrismo.

Los gobernadores radicales Morales, Valdés y Cornejo.

Si se hablará de la próxima convención nacional de la UCR prevista para Mayo, en la que debería ratificarse la alianza con el PRO y la Coalición Cívica y acaso el apoyo a la reelección de Macri. Es verdad que un sector de la UCR puja por apoyar a Lavagna, pero el ex ministro todavía no ratificó su voluntad de competir en las presidenciales y aún si lo hiciera no está para nada claro porque espacio lo haría ni como sería su integración. Acaso son demasiados interrogantes para que un partido nacional que integra una coalición de Gobierno rompa con la Casa Rosada.

Otro tema que estará presente en la reunión son las próximas elecciones de Santa Fe y Córdoba, donde cambiemos se arriesga a perder hasta lo que tiene. El próximo domingo son las primarias en Santa Fe y Macri quiere esperar a ver como le va al radical José Corral, antes de meterse en esa campaña. También le prestarán especial atención a la primaria en Rosario donde antes de la crisis económica tenía chances de ganar la intendencia el macrista Roy López Molina. Ahora todo esta en riesgo, incluso la ciudad de Santa Fe que administra Corral y podría ganar el socialismo con el periodista Emilio Jatón.

Córdoba ya está decidido que Macri no participe de la campaña porque en buena medida por su capricho de querer imponer a Mario Negri, Cambiemos se partió y ahora enfrentar un escenario de potencial catástrofe electoral con el peronista Juan Schiaretti alcanzando la reelección por un margen brutal y con la posibilidad de que su vice, Martín Llaryiola, le arrebate al radicalismo el histórico bastión de la capital provincial.

Respecto a las medidas, la principal preocupación en términos políticos del Gobierno es que funcione el paquete de precios cuidados. “Si no se respetan los precios que acordamos, se nos va a volver en contra el anuncio”, reconocen en la Rosada. En los mercados, como era previsible no fueron bien recibidas como reflejó la caída de los títulos argentinos que cotizan en Wall Street y el récord que marcó el riesgo país, aunque operadores de ese mercado afirmaron a que el mal clima con la Argentina también esta determinado por las encuestas que otorgan a Cristina la posibilidad de regresar al poder.

En las últimas reuniones que mantuvieron en la Casa Rosada los gobernadores radicales evitaron sacarse fotos con Macri o con sus ministros políticos. No hubo tampoco conferencia de prensa en algunos de los salones de la Casa Rosada como ocurría habitualmente hasta la crisis económica. Sin embargo, fuentes oficiales, afirmaron que este martes podría darse una foto de los gobernadores con funcionarios. Sería la manera más directa de ratificar que Cambiemos sigue vigente.

