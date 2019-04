Montenegro: “Tenemos la materia prima para ser el Restaurante de América Latina”

El diputado Guillermo Montenegro aseguró que “tenemos la materia prima necesaria para que nuestra ciudad sea el restaurante de América Latina”, en referencia al cordón frutihortícola, la producción de pesca, carne, pollo, cerdo, vino y cerveza artesanal, entre otros; y en ese sentido, consideró que “la articulación entre lo público y privado es fundamental”.

Detalló que un diagnóstico que surgió de distintas reuniones con actores que conforman toda la cadena productiva de nuestra ciudad, evidenció que “la materia prima que tenemos en Mar del Plata y Batán, con producción de carne, cerdo, pollo, pescado, un cordón frutihortícola de la mejor calidad, vinos, cerveza artesanal, entre otros; hace que nuestra ciudad tenga todo para ser el Restaurante de América Latina”.

Asimismo, explicó que “para que esto pueda concretarse necesitamos que los productores puedan trabajar de manera planificada y articulada con el sector público”, para lo cual también sostuvo que “la clave está en transversalizar todas las áreas de gobierno y que el vecino, el comerciante, o el productor – en este caso – no sienta que el municipio le está poniendo palos en la rueda, sino que le facilite las cosas, por ejemplo, para la realización de trámites”.

En cuanto al cordón frutihortícola también ponderó que genera más de 25 mil puestos de trabajo y se refirió a las complicaciones que tienen los productores debido al mal estado de los caminos. Al respecto dijo que “la solución es gastar bien la plata. La tasa la cobrás para algo y tenés que usarla para eso. Que alguien me explique por qué una tasa que tiene una clara dirección, no fue utilizada para eso” y valoró las experiencias de Tandil o Benito Juárez, “donde la tasa de los caminos rurales la cobra la intendencia y la administra una cooperativa de los productores rurales”.

“Hablamos con todos los sectores para ver cuáles son los problemas y cómo se les ocurre que pueden ser solucionados. Lo más lógico es pensar con ellos porque son los que más conocen sus necesidades y también las oportunidades que tiene el sector, como la mejor administración y mejora en cuanto a los caminos rurales, cuestiones administrativas con SENASA, o incluso la gestión para facilitarles la exportación”, agregó.

En la última semana Montenegro se reunió con Hugo Vargas, un productor frutihortícola de Colonia Barragán, que hace más de 40 años trabaja la tierra de esa zona, siguiendo un legado familiar y destacó que “es uno de los tantos marplatenses, que con su esfuerzo, logran que el cordón frutihortícola de nuestra zona sea el más importante del país”.

También recorrió el frigorífico Pampa y Novillo, donde se interiorizó sobre las posibilidades de exportación que tienen hoy y el acompañamiento que recibieron del Banco Provincia para poder proyectar con grandes expectativas de crecimiento.