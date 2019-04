Movistar Series estrena la segunda temporada de “Gigantes”

Tras el gran éxito de la primera temporada de ‘Gigantes’ por parte del público y la crítica, vuelven los hermanos Guerrero con una segunda temporada que llegará a Movistar Series el próximo domingo 21 de abril. Enrique Urbizu vuelve a la dirección de ‘Gigantes’, una serie original Movistar.

Daniel Grao, Isak Férriz y Carlos Librado ‘Nene’ interpretan una vez más a los hermanos Guerrero en esta nueva temporada de seis episodios. También repiten Yolanda Torosio, Elisabet Gelabert y Sofía Oria, que encarnan a unos personajes de enorme fortaleza, que cobran aún más peso esta temporada. Completan el reparto Juana Acosta, Xenia Tostado, Ariana Martínez y Óscar Higares.

Enrique Urbizu dirige los seis episodios de la nueva y última temporada: “Es una continuación argumental porque los Guerrero siguen su carrera a lo imposible. La familia se disgrega. Tienen que olvidar sus diferencias y sobrevivir. La principal fuerza se está diluyendo poco a poco y las mujeres toma en control y establecen nuevas alianzas”, explica el director. “Gigantes es kamikaze, atrevida, sigue siendo fiel a su historia. Es un festival para el espectador que quiera jugar y dejarse sorprender, atar cabos y descubrir un universo de personajes con los que no es fácil empatizar”, apunta.



En la segunda temporada, los personajes femeninos toman el control, como han señalado sus protagonistas. “Los personajes femeninos son un paso adelante a favor del cambio“, ha señalado Xenia Tostado. “Cada una juega y se mueve en función de sus propios intereses. Con sus herramientas y objetivos, toman los caminos que necesitan para ser felices y luchan más allá de las consecuencias que eso pueda acarrear”, completa Ariana Martínez.

En el caso de los hermanos Guerrero, la lucha fratricida se recrudece. Su poder y control del narcotráfico se tambalea. Así, personajes como el de Clemente, encarnado por Carlos Librado ‘Nene’, se ven obligados a “sacar un lado que no quiso mostrar en la primera temporada. Su cambio es más pronunciado que el de sus hermanos”, explica. Pero la alianza entre los personajes de Tomás y Daniel (Dani Grao e Isak Ferriz, respectivamente), “no dejará indiferente a nadie”, según señalaron los actores.

Sobre los Guerrero, Urbizu opina: “La familia es un tema universal. No la eliges. Perteneces. Y puedes sentir pertenencia o rechazo. En este caso, son personajes que tienen sus propios intereses y deben subsistir, pero la realidad es que en el fondo todos están profundamente solos. Son gente real en un mundo legendario, y están sometidos a estructuras superiores que los toleran”, explica.

SINOPSIS

Los hermanos Guerrero tendrán que enfrentarse al peor momento de su historia familiar. A punto de ser destruidos por sus socios colombianos y detenidos por la Inspectora Márquez, no tendrán más remedio que superar sus diferencias y unirse para luchar hombro con hombro, como si fuesen buenos hermanos.

La serie se verá en exclusiva en Latinoamérica a través de las plataformas de video de Movistar (Movistar TV y/o Movistar Play) disponibles en Argentina, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay, México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá.

La primera temporada de Gigantes está completa para verse bajo demanda de Movistar Play.

Ficha Técnica:

– Creadores: Álex Pina y Esther Martínez Lobato, según una idea original de Sonia Martínez

– Dirección: Enrique Urbizu

– Género: Thriller

– Episodios T2: 6

– Duración: 50 minutos