Se agravó el estado de salud de Sergio Denis y lo volvieron a intervenir quirúrgicamente

“Me comuniqué muchísimo con su hermano, me lee, me escucha, pero no me responde.Tengo confianza en que va a salir adelante. Es un hombre muy fuerte, y acá la medicina nuestra es excelente, con lo cual los médicos van a hacer todo para que él esté bien, de la cabeza y del cuerpo, por todo lo que le pasó, que ya es de público conocimiento. Creo que él va a estar bien, pero va a ser una recuperación larga, en la cual va a necesitar que la familia esté omnipresente“, aseguró Monti el fin de semana.