Daniela Castro I: De prostituirse en las calles a levantar las banderas de los más necesitados

Daniela Castro es una militante trans que hoy se presenta como precandidata a Diputada provincial por la Quinta Sección electoral del partido Patria Frente Grande, espacio liderado por Juan Grabois. Hija de una mamá ama de casa y un papá electricista, dialogó con “el Retrato…”acerca de sus comienzos y de su actual presente político. De aquel doloroso pasado prostituyéndose en las calles marplatense a este sueño de alcanzar una banca en la legislatura bonaerense de levantar las banderas de los más necesitados.

En Mar del Plata, Daniela fue pionera trans en muchas cosas: Fue la primera en recibir su DNI con un amparo antes de la ley de Identidad de Género. Fue la primera en ser candidata a concejal por el Frente para la Victoria, y la primera directora de una Dirección de la Secretaría de DDHH. La lista sigue.

Actualmente fue elegida por un grupo de compañeros y militantes para ser precandidata a Diputada: “Creo que esto es un premio a raíz de la lucha de tantos años. Una decisión de compañeros y compañeras de la mesa nacional, que quisieron que yo ocupara esa precandidatura. Para mi es valiosísimo porque los y las militantes, buscamos el reconocimiento de nuestros dirigentes. Para saber si vamos por el camino correcto, para diferenciar si está bien o mal lo que hacemos. A pesar que yo nunca tuve dudas a lo largo de militancia de que lo que hacía era lo correcto, más allá de la bandera política. Nunca tuve dudas de eso. Mi trabajo social comenzó desde el minuto cero. Y es eso lo que me trae hasta acá.

¿Cuánto hace que está en esto?

Hace muchos años. Yo siempre digo que le puse un rótulo a lo que hacía, cuando comencé a transitar mis primeros pasos dentro de Central de Trabajadores Argentinos, dentro de CTA. Ahí di mis primeros pasos. Y en algún momento entendí que esto es mi vida. Vivo para mi militancia y lo hago de manera consciente. Mi trabajo tiene que ver con esto. En el Movimiento Popular Dignidad, nosotros decimos que conformamos una familia. Lo somos con todo lo que eso implica. Nos amamos, nos defendemos, peleamos, buscamos oportunidades. Luchamos permanentemente por los que tienen menos voz, por los que no son escuchados. Debo tener como destino el haber sido precursora en muchas cuestiones. Fui abriendo camino. Fui la primer camarista, fui funcionaria pública en la provincia de Buenos Aires, soy la primera compañera trans militante dentro de un movimiento nacional y soy referente nacional.

MAR DEL PLATA Y SU CANDIDATURA

De acceder a la Cámara de Diputados ¿Qué tres proyectos que le gustaría encabezar?

Como punto uno, mis compañeros me apoyan 100 por ciento. Son mas impulsores de la posibilidad de que yo acceda a la cámara, que yo misma. Decir un proyecto sería limitar tanta idea de proyectos. Creo que debemos trabajar fuertemente con las cuestiones que tienen que ver con la violencia. Que haya casas de contención con presupuesto propio. Trabajar fuertemente con la prevención. Hoy tenemos una marea femenina que ha sido impulsora de muchas cosas que han surgido. Pero a eso le falta política pública porque si no nos quedamos en el grito y en la marcha mientras nos siguen matando. Profundizar las políticas de género en todos sus aspectos, la violencia y la deconstrucción del machismo y la prevención entre muchas cosas. Vengo de la vulnerabilidad y desde ahí quiero trabajar.

¿Cómo ve a Mar del Plata?

Mar del Plata está lastimada porque nos devastaron culturalmente. Mar del Plata es un semillero de cultura. No solo por los que vienen a ganarse la temporada. Acá tenemos gente talentosísima, hay compañeros en los barrios que trabajan por la cultura. Mar del Plata es semillero de cultura y sangra porque es la primer ciudad con mayor desocupación. Me parece que tenemos que hacer foco ahí. Trabajar para que esos índices bajen. Por eso la muestro como una Mar del Plata lastimada. Pero lo último que tenemos que perder es la esperanza. Y creo que los dirigentes que tiene Mar del Plata, que son muchos y muy valiosos, claramente pueden sacar la ciudad adelante.

¿Por qué la tienen que votar?

No sé si me tiene que votar a mí. Tienen que votar a alguien que no les mienta. Tiene que votar a quienes, desde el discurso hablen de su vida. Yo no discurseo. Mis viejos son laburantes. Mi papá es electricista y toda la vida nos dio el ejemplo de que había que trabajar. Eso es lo que mamé y le muestro a la gente. Porque no vendo. Muestro. Y la gente se debe sentir identificada con esta clase de personas.