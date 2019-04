…que muchos se enteraron de las irregularidades en las unidades turísticas con el “diario del lunes”

Luego del largo y hasta podría decirse “cómplice silencio”, integrantes de la Cámara Empresaria salieron a criticar la determinación del intendente Carlos Arroyo de caducar la caducidad de la concesión del Paseo Hermitage , ya que entienden “no da buenas señales” y aseguraron que “la ciudad necesita inversiones”, a la vez que se apresuraron en aclarar que las concesiones incumplidoras, de hecho hay concesiones que no están cumpliendo con las obras y no las defendemos, al contrario, nos interesaría que a esas sí se les de caducidad

CON EL DIARIO DEL LUNES…

Lo extraño es que esta pujante Cámara se “acuerda” de las irregularidades con “el diario del lunes”. Hoy los conflictos y las precariedades vienen de años y al parecer nadie se había dado cuenta, hasta el “ ex Zorro 1” salió con los tapones de punta. Resulta extraño que no hubiera voces de alerta, por ejemplo con la irregular situación que se encuentra actualmente el Estacionamiento de Playa Grande, y si bien es cierto que ahora se preguntan por las “unidades (turísticas fiscales) que fueron abandonadas, como el caso de Playa Chica, que se demolió y ahora hay un cartel de ‘prohibido pasar’, o el balneario 5 de La Perla donde hay gente viviendo o el caso de Rancho Móvil, que está a la deriva”.

HOY MUCHOS SE DIERON CUENTA DE LAS “ANORMALIDADES”

Esas irregularidades vienen de año, como la eterna prórroga a los “precarios permisionarios” del Camping Municipal, y ni que hablar del abandono de muchas playas más allá de Constitución. Igual se recorre la costa de la zona Sur, donde hoy , su gran mayoría, son verdaderas “taperas” . Quizás esa zona no pertenezca a litoral marítimo marplatense y no estamos enterados…

LE ESTAN METIENDO MIEDO A LOS POTENCIALES INVERSORES

STemen los empresarios de balnearios que los inversionistas del sector privado son los que , “van a venir del sector privado porque el Estado está hoy en una situación complicada, y este tipo de cosas desincentiva”. Y agregaron: “La falta de seguridad jurídica o tranquilidad, en cuanto a quien invierte, afecta porque de pronto por una cuestión técnica puede quedar fuera de juego”.

UNA “JUSTIFICACIÓN” ANTE EL IRRISORIO CANON QUE PAGABA EL HERMITAGE

Sin decirlo abiertamente , justifican el irrisorio canon que pagaba hasta ahora el Paseo Hermitage, al afirmar “que se hace una gran inversión al inicio, la contraprestación no es sólo el canon dinerario, sino que hay muchas contraprestaciones, como obras, guardavidas a cargo, obras en otros sectores”, enfatizando en tal sentido que al poco tiempo de la entrega de la concesión “surgió la Ley de Convertibilidad que prohibía la indexación porque así lo estipulaba la Ley específicamente” Fue allí que “casi la totalidad de los balnearios renegociaron los cánones” desde la firma hoy caducada, no se hizo. Amparándose en una cuestión legal (no ética) continuó pagando $833 pesos por mes por el casino y $8300 y así lo pensaba hacer hasta el 2029!

ARROYO ¿ Y LOS 130 MILLONES DE PESOS DEL FONDO DE TURISMO?

Volviendo al tema del Estacionamiento de Playa Grande, desde el Emtur esperan que el Ejecutivo (que prometió resolver la cuestión en 10 dias de los que ya pasaron 4) les reenvíe el expediente para resolver los cuestionamientos legales que hoy lo sacuden. También la movediza de Magnoler espera ¿en vano? que alguien del Directorio alce la voz ante el propio Mourelle por los 130 millones de pesos recaudados con el Fon de Turismo y que nunca se los giró en los últimos años. Un monto que le corresponde pero que , al parecer, Arroyo se olvidó de abonarles. Quizás esos millones hoy formen parte del famoso “superávit” con el que inflan el pecho desde la Secretaría de Hacienda.