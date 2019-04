Mar del Plata puntero absoluto Regional Pampeano A de rugby

Se jugó la Fecha 6 del Torneo Regional Pampeano A, en la cual Mar del Plata Club afirmó su condición de puntero al ganarle por 31 a 3 a Universitario. Sporting venció 26 a 20 a San Ignacio y es su principal perseguidor, mientras que Biguá, Comercial y Uncas engrosaron la nómina de vencedores.

Una nueva fecha de este certamen dejó a Mar del Plata Club puntero absoluto, luego de ganarle por 31 a 3 a Universitario de Mar del Plata. En el equipo de Santa Celina llegaron al try Leonardo Sestelo (además sumó 3 conversiones), Joaquín Rodón, Guido Zingale, Esteban Meyer y Leopoldo Branderiz.

Sporting y San Ignacio jugaron un gran partido en la Villa Marista, y el resultado se decantó para el lado del local. Fue triunfo por 26 a 20, con los tries de Iván Nemer y Juan Di Pace, más dos conversiones y cuatro penales de Juan Noceti. Por el lado de los de Valle Hermoso, Julián Alvial y Francisco Paklayan llegaron al in goal rival, más dos conversiones y dos penales de Emanuel Contino.

Comercial dio vuelta su partido frente a Sportiva y lo venció por 21 a 15 en Sierra de los Padres. En el elenco local, Marco Gasparri y Héctor Sandullo marcaron tries, y Cristian Echenique (una conversión) y Bautista Farisé (tres penales) completaron el score del local. Para los de La Carrindanga, Ignacio Azcoitia y Felipe Arza llegaron al try, mientras que Ignacio Ficcadenti sumó una conversión y un penal.

En Tandil, Uncas ganó el duelo de “Serranos” a Los Cardos por 34 a 10. Franco Huarte, Juan Presa y Diego Confalonieri fueron los autores de los tries del visitante, mientras que Tomás Álvarez sumó cinco penales y dos conversiones.

Biguá volvió a ganar de local y su víctima fue Argentino de Bahía Blanca. El triunfo fue por 24 a 19, y para el “Tricolor” se anotaron en el score Jeremías Valenzise y Marco Raimondi, más una conversión y cuatro penales de Lisandro Rodríguez. Por el lado del “Chancho”, Guido Marconi sumó un try y Juan Cantarelli hizo lo propio con una conversión y cuatro penales.

RESULTADOS 13 DE ABRIL

Regional Pampeano A Clasificatorio

Mar del Plata Club 31 vs 3 Universitario

Mar del Plata Club 52 vs 3 Universitario (Intermedia)

Biguá 24 vs 19 Argentino de Bahía Blanca

Biguá 47 vs 15 Argentino de Bahía Blanca (Intermedia)

Comercial 21 vs 15 Sportiva de Bahía Blanca

Comercial 22 vs 17 Sportiva de Bahía Blanca (Intermedia)

Los Cardos 10 vs 34 Uncas

Los Cardos 38 vs 12 Uncas (Intermedia)

Sporting 26 vs 20 San Ignacio

Sporting 45 vs 0 San Ignacio (Intermedia)

Posiciones

Mar del Plata Club — 28

Sporting — 24

Comercial — 19

San Ignacio — 18

Sportiva BB — 16

Universitario MdP — 11

Uncas — 10

Biguá — 9

Argentino BB — 5

Los Cardos — 4

Torneo Pre – Intermedia Local

Sporting 45 vs 5 San Ignacio

Mar del Plata Club 54 vs 21 Universitario

Torneo Clasificatorio M-19

Sporting A 64 vs 10 Comercial

Sporting B 50 vs 24 Uncas

Los 50 20 vs 26 Pueyrredón

San Ignacio 20 vs 17 Biguá

Unión del Sur 0 vs 67 Mar del Plata Club

Universitario 19 vs 17 Los Cardos

Clasificatorio Regional Pampeano C

Villa Gesell 17 vs 17 Campo de Pato

Villa Gesell 7 vs 50 Campo de Pato (Intermedia)

Preparación Desarrollo

Pampas 36 vs 12 Gnomos