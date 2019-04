AFFEBA estrena predio en la tercera del Apertura del Futbol Femenino

El hecho principal que tendrá la tercera jornada del Torneo Apertura de fútbol femenino organizado por AFFEBA será la presentación del predio adquirido por la institución, ubicado en Scaglia al 7600, en donde se disputarán 28 partidos en seis canchas, este domingo desde las 9 de la mañana hasta la tardecita.

Además, la dirigencia informó que habrá servicio de combis que se acercarán al predio y luego volverán al centro. El transporte tendrá un valor de 30 pesos para la ida y 30 para la vuelta. Uno de los recorridos de la ida comenzará en Independencia y Juan B. Justo a las 7 y luego continuará por Peralta Ramos y la 39, Jara y Juan B. Justo, Champagnat y Juan B. Justo, Luro y Champagnat y Luro y Jara, llegando a las 8 al predio.

Otra opción saldrá a las 9 de Juan B Justo y Jara y continuará por Luro y Jara arribando 9.45 al predio. La otra alternativa es la que sale a las 11.30 de Luro y Jara y llega al predio a las 12.15. Para la vuelta hay dos opciones: a las 11 y a las 17.30 desde el predio hasta Luro y Jara.

En cuanto a lo deportivo, lo destacado será el comienzo de los certámenes de Sub 15 A y B y Sub 12. Las más grandes jugarán dos tiempos de 30 minutos y las más pequeñas lo harán con dos de 25. La Primera A y B, la Reserva y la Sub 18 disputarán su tercera jornada.

LOS PARTIDOS

Sub 12 (en cancha de 6)

10: Kimberley – Independiente

11.15: Mitre – Alvarado

12.30: Asturias FC – San José

13.45: Las Panteras – Las Toritas

15: La Herradura – Racing

Sub 15 A

11: Cadetes – San José (Cancha 4)

11: La Herradura – Las Toritas (Cancha 4)

12.30: Boca – Alvarado (Cancha 4)

12.30: Las Panteras – Aldosivi (Cancha 5)

Sub 15 B

9: River – Kimberley (Cancha 5)

9.30: Cadetes B – Asturias FC (Cancha 4)

14: Racing – Independiente (Cancha 5)

15.30: Banfield – Mitre (Cancha 4)

Sub 18

10.30: Las Panteras – Aldosivi (Cancha 2)

13.30: Racing – Kimberley (Cancha 3)

15: Boca – Leonas de Siciliano (Cancha 3)

Reserva

9: Ciudad Persa – Racing (Cancha 3)

10.30: Urquiza – Independiente (Cancha 3)

12: Banfield – Kamikazes (Cancha 3)

16.30: Aldosivi – Kimberley (Cancha 1)

Primera B

9: Lanús – Las Toritas (Cancha 2)

12: Sp. Balcarce – Independiente (Cancha 2)

13.30: Mitre – Racing (Cancha 2)

15: Cacatúas – Kimberley (Cancha 2)

16.30: Defensores del Sur – Leonas del Siciliano (Cancha 2)

Primera A

9: Urquiza – San José (Cancha 1)

11: Alvarado – Ciudad Persa (Cancha 1)

13: Aldosivi – Cadetes (Cancha 1)

15: Banfield – Kamikazes (Cancha 1)