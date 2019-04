Gustavo Pulti II: “Si tenemos que volver a tomar el camino de la boleta corta lo vamos a hacer”

“ No busco nada para mí. Voy a hacer lo que entendamos con mi equipo que es lo mejor para la ciudad” afirmó ante “el Retrato..”, el ex intendente Gustavo Pulti, para enfatizar que “No busco cosas personales. Busco un puesto de lucha para brindar un mejor servicio a los vecinos. Si para eso tenemos que volver a tomar el camino de la boleta corta lo vamos a hacer”

Pulti remarcó que “si es necesario o posible generar coincidencias en base a ideas claras con otros sectores lo vamos a hacer. No queremos una sumatoria para ganar elecciones sino un proyecto con ideas claras. Precisos. Si no se coincide es mejor estar cada uno en su lugar.

– Se lo vincula al massismo , al lavagnismo, al kirchnerismo …¿ Qué hay de cierto en eso?

– Parte de la experiencia es tener relaciones políticas con todos los sectores. De nada sirve no saber vincularse. Hemos tenido conversaciones con todos los sectores de la oposición. Yo no coincido con el proyecto que se lleva adelante en este momento. Hay que volver a una economía de producción y trabajo. Hay que retomar el camino de un proyecto de ese tenor. Está en nuestra historia. Abandonar la idea del trabajo y producción para ir a una economía financiera significa el cierre de comercios. Menos turismo. Menos consumo.

– Tres temas que usted cree fundamentales para la ciudad…

– No hay equilibrio. Los vecinos de Barrio Belgrano han perdido el servicio de salud nocturno. Los de El Martillo tampoco. Las mamás no se pueden hacer mamografías. Se perdió la orquesta infanto juvenil. Los docentes perdieron el código. Las luces que se apagaron no las volvieron a prender. Tiene que haber un equilibrio. No lo hay. El equilibrio viene cuando la municipalidad puede brindar lo que el vecino necesita.

Al preguntársele el por qué lo tienen que volver a votar en General Pueyrredón indicó que “Ponemos al servicio nuestra experiencia. La certeza de tener idea de futuro, capacidad de trabajo, voluntad de gestión y un aprecio por lo positivo. Siempre fuimos gente de hacer cosas. No somos flor de un día”

Al responder acerca de como veía la situación planteada con el Paseo Hermitage y si la determinacipón del Jefe Comuna podría acarrear temor entre potenciales inversionsitas en Mar del Plata, afirmó que “Creo que hay que tratar de generar certezas en el ámbito de los proyectos. En nuestro gobierno se hicieron muchas licitaciones. Se renovó Playa Grande. Se licitó La Perla. Se licitó el Paseo Cultural y Comercial en la vieja terminal. Hubo muchas licitaciones”, acotando en tal sentido que “Eso no hubiera podido pasar si hubiéramos privilegiado el conflicto. Hay que privilegiar las obras y no confrontar sin proyectos. Con respecto a esta obra puntualmente, está siendo utilizada para una confrontación en ideas políticas y no de futuro”.

Fue directo al afirmar que “No tengo dialogo con este gobierno. A veces no entiendo lo que dicen. Pero no se nota un proyecto de futuro en la confrontación con personas que han invertido. Que han generado puestos de trabajo y sobre las que no hay cuestionamientos de ningún tipo. Me parece que las cosas que se pueden hacer en Mar del Plata es generar espacios públicos y privados de diálogo. Es fácil crear conflicto. Es más difícil gobernar.”

-¿ Qué reflexión le mereció el hecho de que el actual gobierno haya sacado el código a los docentes?

– Son muchos conflictos. Con los docentes, con los guardavidas, con los ex combatientes, con los municipales. Y cuando termine este gobierno ¿ Alguien va a poder tocar una obra real? Creo que hay un aprendizaje colectivo en recuperar el sentido común y la actitud. Quiero poner mi experiencia al servicio de los marplatenses. Porque de todos los conflictos no va a quedar una memoria grata. En cambio es lindo apoyar las manos en una obra que se puede tocar.