Gustavo Pulti I: “No somos los que más sabemos, pero somos los que más aprendimos”

Tenemos proyectos para la ciudad y nos duele mucho como está Mar del Plata” dijo en visita a “el Retrato…”. el ex Intendente y nuevamente candidato por Acción Marplatense, Gustavo Pulti, quien ha comenzado a desandar el camino con la mirada puesta en recuperar el máximo sillón de Luto e Yrigoyen.

“Formo parte de un equipo. Un grupo importante de personas con distintas experiencias, y tengo la necesidad de trabajar por una ciudad más activa con un proyecto de ciudad sostenible en el tiempo y creemos en el esfuerzo cotidiano y en el trabajo en equipo para el sostenimiento de las políticas públicas. Tenemos la responsabilidad de ofrecer esos equipos y proyectos a los vecinos” señaló al fundamentar esta nueva postulación.

¿ Cómo ve los casi cuatro años de la gestión actual, en función de lo que se venía haciendo?

– Más importante de lo que piense yo, es lo que piensa la gente de Mar del Plata y Batán y que hoy nos expresan la necesidad de contar con una alternativa. Pienso que muchas cosas que estaban bien se interrumpieron. Ninguna de las que estaban mal se mejoraron y hoy hace falta un proyecto de ciudad a largo plazo. Nosotros con el Plan Maestro de Tránsito, con el Plan Estratégico, en plan de acción del Banco Interamericano de Desarrollo habíamos tenido una visión de futuro sostenible”

Pulti recordó que su gestión “se veía en proyectos claros: la economía del conocimiento, la Escuela Municipal de seguridad, el Centro de Análisis del Delito, un proyecto de expansión del Parque Industrial, una Mar del Plata turística con acontecimientos todo el año. Un proyecto de ciudad con centros en los barrios que no fue reemplazado por otros proyectos. No hubo proyecto superador, solo abandono de proyectos. Nosotros pensamos que lo que aprendimos y vivimos, tenemos que ponerlo al servicio hacia el futuro.

No dudó en afirmar que “lo que hay que proponer es un cambio de actitud , a una actitud positiva para una Mar del Plata activa. Y en la medida que sentimos que estamos en el mismo proyecto de futuro que tenga que ver con el trabajo y la producción y vuelva a involucrarse el municipio….Donde volvamos a tener como prioridad la salud. Porque no se llegó a tener el CEMA con los nuevos 23 nuevos centros de salud. A medida que cambiemos la actitud empezaremos a revertir una situación que creo que no es deseada por nadie. No se puede perder tiempo. No podemos llegar a diciembre y que el gobierno se tome un año para aprender. Es importante conocer dónde están los comandos.

– ¿Ese es su fuerte?

– No somos los que más sabemos, pero somos los que más aprendimos. Nunca nos quisimos ir a otro lado. Hemos tenido una estabilidad política. Hemos rehusado espacios en la política nacional o provincial por tener la cabeza acá. Siempre priorizamos Mar del Plata. Yo siempre estuve acá. Y si el 10 de diciembre tenemos la bendición de ser elegidos, somos un equipo de gestión que podemos dar la certeza que nos ponemos en marcha en el primer minuto.

¿Que análisis hace de sus fallas?

– Creo que la pausa ha sido buena. Ha sido aleccionadora. Si hubiéramos tenido más tiempo de contacto directo con los vecinos nos hubiéramos entendido mejor. Estábamos muy metidos en la gestión, pero quizá debimos tener presente que no sólo es gestionar sino escuchar. Y ahí hubo un déficit.

-¿ Esa pérdida significa hoy la ausencia de gente que trabajaba con usted?

– Creo que las experiencias en la vida de gestión son durísimas. Son gloriosas y severas. Han habido desencuentros. Un espacio que tiene más de 20 años ha tenido muchas personas que han venido de diversos sectores. Y me parece que hay que tratar de generar nuevos espacios de participación porque hay muchos que no se han corrido ni un ápice. Los que se suman no son noticia pero son muchos. Nosotros no queremos ser indiferentes con nadie. Todos los marplatenses hacen falta en esta nueva etapa.

“TENEMOS QUE PONER LOS CABALLOS ADELANTE DEL CARRO”

-¿ Volvería a charlar con los que se fueron?

– Yo pienso que tenemos que poner los caballos adelante del carro. Y los caballos son las ideas. Las iniciativas. Los planes. Con los que coincidamos tenemos que juntarnos. Si hay coincidencia en las ideas, no hay rencores.

Cuando “el Retrato…” le preguntó si era necesario una especie de pacto de 5 ó 10 puntos para cambiar el destino de Mar del Plata, Pulti enfatizó que “Yo participo de esas ideas. Cuando recibimos el Plan Estratégico, fue un mandato. Y tratamos de llevarlo a cabo. Es una gran solución que haya políticas a largo plazo. Nosotros en nuestra gestión hicimos el emisario submarino, pero había sido pensado hace 30 años. Se hizo la Ferroautomotora. Pero se había pensado 40 años antes. En nuestra gestión se hicieron muchas cosas que venían de antes. Y así comoátomamos ideas de otros y las implementamos, hubiera sido lindo que nuestras ideas hubieran tenido una continuidad. Ver como un gobierno llegará m{as lejos que el anterior. Eso no ocurrió.