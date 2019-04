El EMTur invitó a directivos de líneas aéreas a conocer Mar del Plata

El objetivo es incrementar las rutas aéreas para fines turísticos y productivos. Fueron recibidos y agasajados por la ciudad para que conozcan los atractivos, infraestructura y productos turísticos así como detalles de toda la producción local.

En el marco de las acciones de planificación, ejecución y gestión de políticas turísticas para que la ciudad siga siendo elegida todo el año, el Ente Municipal de Turismo (EMTur) continúa trabajando en el incremento de la conectividad de Mar del Plata con el resto del país y el mundo. En este sentido, directivos de siete empresas aéreas nacionales e internacionales fueron invitados durante tres días a nuestra ciudad con el objetivo de mostrarles en profundidad el destino y todos los productos que tiene para ofrecer.

Estuvieron presentes el Intendente Municipal, Carlos Fernando Arroyo; la Presidente del Ente Municipal de Turismo, Gabriela Magnoler; el Secretario de Desarrollo de Productivo Municipal, Massimo Macchiavello; el Director Provincial de Desarrollo, Calidad y Coordinación Turística, Nicolás Esteban Russo; el Secretario de Economía y Hacienda Municipal, Hernán Mourelle; el Vicepresidente del EMTur, Jorge Zanier; así como representantes de diferentes sectores turísticos, educativos y productivos de nuestra ciudad.

Los directivos de líneas aéreas invitados que participaron del “Encuentro de Conectividad Mar del Plata” fueron Matías Eduardo Maciel, Director de Comunicaciones y Asuntos Públicos de Norwegian Air Argentina; Gustavo Camandule, Gerente de Avianca; Javier Soto, Gerente de nuevos negocios de Flybondi; Bettina Bonafina, Gerente de Coordinación de Royal Class; Mariano Quevedo, Gerente Regional de Aerolíneas Argentinas; Ciro Camargo, Country Manager – Argentina and Hispanic Latam de GOL; Francisco Tomas Bunzl, Apoderado legal de SAPSA Servicios Aéreos Patagónicos y Representante legal de Amaszonas Uruguay; así como Gabriela Morrone Villanueva y Adriana Haydee Douthat de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil).

Carlos Fernando Arroyo, Intendente Municipal, se dirigió a los presentes y señaló que “quiero agradecerles la presencia de todos ustedes. Mar del Plata, Batán y localidades intermedias, necesitan la presencia de nuevas líneas aéreas y –por supuesto- la persistencia de las que ya están. Tradicionalmente, a Mar del Plata se la ha visto como un lugar exclusivamente turístico: esto es cierto, ha sido un puerto pesquero siempre. Pero hoy Mar del Plata tiene una poderosa y floreciente industria. También somos los felices poseedores de un cordón frutihortícola que produce frutas y hortalizas muy preciadas en el extranjero, por ejemplo, arándanos, frutillas, kiwis. Esto son bienes que necesitan de un sistema de transporte rápido, en donde el tiempo es fundamental”.

“En materia turística, necesitamos incorporar no solo a todas las provincias que aún no llegan a Mar del Plata sino también a los países vecinos. Yo recuerdo que cuando asumí en diciembre de 2015, fui al Aeropuerto y sentí tristeza porque era un páramo de hormigón vacío, no había ni un taxi. En esta época, con el gobierno anterior, venía un vuelo por día, cuando lo hacía. Afortunadamente, la gestión de la presidenta del EMTur logró que hoy tengamos unos 15 vuelos diarios, que muchas empresas se hayan sumado y que hayan ayudado a Mar del Plata; y nosotros queremos devolver lo que nos dan”, destacó el Intendente.

Arroyó puntualizó que “por eso, los invito a que hagan lo imposible por aterrizar en Mar del Plata porque –yo les aseguro- que si lo hacen, van a despegar en Mar del Plata, y no solo en el sentido aéreo sino económico. Esta ciudad tiene recursos incalculables que todavía no han sido tocados. Los invito a incorporarse al esfuerzo nacional que en este momento está representando el Partido de Gral. Pueyrredon y queremos convertirnos en un aeropuerto de transferencia para que podamos traer turistas de Europa que vengan a nuestro país. Acá hay belleza de la Costa Atlántica, hay un turismo de estancias que es increíble y el aire de Mar del Plata es distinto”.

“En la segunda parte de mi gestión nos vamos a dedicar al turismo de convenciones y conseguir un buen lugar para hacer este tipo de eventos a nivel internacional. Quiero recuperar el primer lugar en materia de convenciones, lo que significa turismo todo el año. Yo enseñé muchos años Economía y les digo: el futuro está acá, en Gral. Pueyrredon”, concluyó Carlos Fernando Arroyo.

Gabriela Magnoler, Presidente del EMTur, explicó que “esta reunión es muy importante para que los gerentes y directivos de diferentes aerolíneas puedan conocer en detalle nuestra ciudad, desde la perspectiva del Turismo de Sol y Playa, Turismo Urbano y Turismo de Eventos, porque el incremento de rutas aéreas que conecten Mar del Plata con el resto del país y del mundo ayuda a fortalecernos como un destino de 12 meses, al que cualquier persona puede escapar durante todo el año”.

“El Aeropuerto Astor Piazzolla actúa como cabecera de la región Campo, Mar y Sierras, y por lo tanto esto beneficia tanto a Mar del Plata como a toda su zona de influencia. En este sentido reforzamos la idea de que más vuelos significan más turismo y más trabajo para todos, y por eso trabajamos fuertemente en la conectividad. Bajo ese eje es que continuaremos esforzándonos por disminuir la estacionalidad, fomentando el turismo de escapadas y generando un incremento del número de visitas a nuestra ciudad”, destacó.

Magnoler concluyó que “el “Encuentro de Conectividad Mar del Plata” permitió que los directivos conozcan mejor Mar del Plata desde el punto de vista turístico y productivo; así como su crecimiento exponencial en cuanto a transporte aéreo durante los últimos años. Permitió que visualicen las fortalezas y que proyecten las oportunidades que pueden llegar a generar al incorporar la ciudad a una de sus rutas aéreas”.

En ese marco, los responsables de las aerolíneas participaron de una presentación especial de Mar del Plata llevada adelante por el Ente Municipal de Turismo y la Secretaría de Desarrollo Productivo; jornadas de networking y reuniones de negocios. Además, recorrerán diferentes circuitos y sectores de la ciudad como el Mar del Plata Golf Club y una fábrica de cerveza artesanal. Asimismo, realizarán actividades deportivas náuticas y visitarán las instalaciones del Aeropuerto Internacional Astor Piazzolla.