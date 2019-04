Continúa el corte y acampe de organizaciones sociales en la Ruta 88

En el marco de la protesta iniciada en la mañanade este jueves por parte de distintas organizaciones políticas y sociales en reclamo al gobierno nacional de programas de trabajo, en las últimas horas confirmaron que acamparán y pasarán la noche en la Ruta 88 a la altura de Textilana, ante la falta de respuestas concretas a nivel nacional del Ministerio de Desarrollo Social.

De esta forma, las organizaciones realizaron una serie de pedidos para la mejora de las condiciones de vida de los sectores vulnerables e ratificaron que intensificarán la protesta frente a la falta de soluciones a necesidades de quienes trabajan en los sectores más vulnerables, no sólo de Mar del Plata sino del país.

Tal como sucede en distintas partes del país, se trata de las cooperativas que forman parte de los movimientos, Barrios de Pie, el Polo Obrero y otras agrupaciones como el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), quienes llevan adelante este jueves la protesta a la altura de Textilana.

En ese orden, explicaron desde Barrios de Pie que “a nivel nacional sólo hubo un llamado con promesas. El problema es esa, que siguen prometiendo no hay una cuestión concreta. No hay respuestas concretas” y agregaron: “Vamos a acampar acá, ya está definido. Haremos una olla popular y dormiremos en carpas. Hoy ya no se levanta”.

Desde MTR, señalaron que “hace muchos años que estos programas se los dan a las organizaciones para tranzar la paz social, que además es ficticia” y añadieron que “la gente ya no aguanta con las changas y todo lo que pueda hacer de manera precaria para llevar el plato de comida a la casa. Queremos que el trabajo se distribuya para todos, no solo para las organizaciones. Estamos viviendo una barbarie”.